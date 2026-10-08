Atikhisar’da Koza’nın altın madenine verilen ÇED onayı, iptal edildi: “Mücadele ettik, başardık”

Çanakkale Merkez, Serçiler ve Terziler köylerinde Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin yapmak istediği Altın-Gümüş Madeni Projesi’ne verilen ÇED onayına karşı açılan davadan karar çıktı. Ekoloji örgütlerinin açtığı davada, Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, projeye verilen “ÇED Olumlu” kararını iptal etti.

Yeni ismi Türk Altın İşletmeleri A.Ş. olan Koza Altın İşletmeleri’nin "Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi” için daha öncesinde Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

“Bir ekolojik yıkım projesini daha durdurduk”

Baraja kuş uçuşu sadece 1,4 kilometre mesafede bulunan ve barajın orta ile uzun mesafeli koruma alanı içerisinde kalan projeye karşı daha önce üç ayrı dava açıldığına dikkat çeken ekoloji aktivistleri kararı şöyle değerlendirdi:

“Ziraat Mühendisleri Odası’nın Çanakkale 1. İdare Mahkemesi’nde açtığı davada ÇED Olumlu kararı iptal edilmiş ve Çanakkale Belediyesi’nin açtığı ve yurttaşların müdahil olduğu ve yine Çanakkale 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada da yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve duruşma yapılmıştı. Karar bizleri, davacıları, Çanakkalelileri, tüm yaşam savunucularını çok sevindirdi. Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı Atikhisar Barajı, şimdilik bir tehditten daha kurtuldu.”

Fotoğraf: Berk Butan

Ayrıca “Bir ekolojik yıkım projesini daha durdurduk, çok sevinçliyiz” diyen davacı dernekler, mücadele mesajı verdi:

“Atikhisar Barajı’nın etrafında ve Kazdağları’nda, Madra Dağı’nda ve ülkemizin her yanında daha pek çok maden ve enerji projesi olduğunu biliyoruz. İktidarın, kapitalist sistemin ve şirketlerinin hizmetindeki doğayı bir rant aracı olarak gören sömürgeci enerji ve madencilik politikalarına ve projelerine karşı doğadan, haktan, hukuktan yana mücadelemiz sürecek.”



Davacılardan bazılarına red geldi

Birçok ekoloji örgütü ve yurttaşın açtığı davada Mahkeme bazı davacıların ehliyet yönünden reddine karar verdi. Konuya ilişkin dernekler tarafından yapılan ortak açıklamada “Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği’nin ve Bergama Çevre Platformu temsilcileri olan bireysel davacılarımız için verilen ehliyetsizlik kararı kabul edilemez” denildi. Ayrıca konuya ilişkin itirazda bulunacaklarını duyurdu:

“Bu ülkede yaşayan her vatandaşın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır ve bu hakkını korumak da görevidir ve ülkesinin her yerinde hak arama mücadelesi verebilir, dava açabilir. Bu konuda üst mahkemelerce verilmiş emsal kararlar bulunmaktadır. Kaldı ki söz konusu projede çıkartılan cevher Bergama’ya taşınacaktır. Çanakkale 2. İdare Mahkemesi’nin emsal kararlarını görmezden gelmeleri oldukça düşündürücüdür.”

Atikhisar Barajı’nı tehdit eden proje için bilirkişi keşfi yapıldı

Ne olmuştu?

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin projesine karşı davayı, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Ayvalık Tabiat Platformu, Burhaniye Çevre Platformu, Ege Çevre ve Kültür Platformu, Bergama Çevre Platformu, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği ve yurttaşlar açmıştı.

Projeye karşı açılan dava kapsamında Mahkeme bilirkişi heyeti atanmasını ve bölgede bir keşif gerçekleştirilmesini istemişti. Şubat 2026’da yapılan bilirkişi keşfinde, keşif alanına giden ekoloji aktivistleri ve gazeteciler jandarma engellemesiyle karşı karşıya kalmıştı. Keşif sırasında davacılar ve müdahil avukatlar, projenin yaratacağı geri dönülmez tahribatı bilirkişi heyetine anlatmıştı. Baraja kuş uçuşu sadece 1,4 kilometre mesafede bulunan ve barajın orta ile uzun mesafeli koruma alanı içerisinde kalan proje sahasının kentin su güvenliğini doğrudan tehdit ettiği vurgulanmıştı.

Bilirkişi incelemesinin ardından yapılan basın açıklamasında konuşan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, keşif sürecindeki olumsuzluklara dikkat çekmişti. Doğan, “Keşif esnasında davacılardan bir kısmının beyan vermesine müsaade edilmedi. Bölgeye kadar gelen yurttaşların alana sokulmaması kabul edilemez,” diyerek şeffaflıktan uzak yürütülen sürece tepki göstermişti.

(CA)