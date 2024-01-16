Atıf Yılmaz'ın 'Hayallerim, Aşkım ve Sen' restore edilecek

Türkiye sinemasının önemli yapıtlarını rgün ışığına çıkarmayı amaçlayan İstanbul Film Festivali, bu yıl Atıf Yılmaz'ın Ümit Ünal'ın senaryosundan sinemaya aktardığı, başrollerini Türkan Şoray ile Oğuz Tunç'un üstlendiği, "Hayallerim, Aşkım ve Sen"i restore ettiriyor.

Atlas Post Production tarafından restore edilecek 1987 yapımı filmi sinema tarihçisi Agâh Özgüç, "sinemanın sinemaya baktığı" bir film olarak yorumlamıştı.

"Hayallerim, Aşkım ve Sen", naif bir senaristin ünlü bir yıldıza aşkının hikâyesi paralelinde Yeşilçam sistem ve ortamını anlatıyor.

Yeşilçam'daki kendi imajını üç ayrı kişilikte canlandıran Türkan Şoray buradaki performansıyla, Cezayir 2. Akdeniz Ülkeleri Film Festivali, 24. Antalya Film Şenliği ve Sinema Yazarları Derneği tarafından En İyi Kadın Oyuncu Ödülüne değer görülmüştü.

Film 24. Antalya Film Şenliği'nde En İyi Görüntü Yönetmeni,ve En İyi 3. Film ödüllerini kazandı. Sinema Yazarları Derneği de En İyi Film ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında ödüllendirdi.

Atıf Yılmaz’ın yönettiği Hayallerim, Aşkım ve Sen'in senaristi Ümit Ünal, görüntü yönetmeni Çetin Tunca, kurgucusu Mevlüt Koçak, yapımcısı Cengiz Ergun. Filmde yer alan tangoların bestecisi ise Esin Engin. Filmde ayrıca Müşfik Kenter, Engin İnal, Fatoş Sezer, Cihat Tamer, Tuncay Akça da rol alıyor.

Film, 17-28 Nisan tarihlerinde yapılacak 43. İstanbul Film Festivali’nde gösterilecek. (AÖ)