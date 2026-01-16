‘Ateşten Gömlek: Cibranlı Halid Bey’ belgeseli izleyiciyle buluşuyor

Kürt siyasal tarihinin önemli isimlerinden Cibranlı Halid Bey’in (1882-1925) yaşamını ve mücadelesini konu alan Ateşten Gömlek: Cibranlı Halid Bey (Kirasê Ji Agir: Xalid Begê Cibrî) belgeseli, 18 Ocak’ta Beyoğlu Sineması’nda yapılacak gala gösterimiyle izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Kerem Tekoğlu’nun (Keremo) üstlendiği, Halid Bey ailesinin yapımcılığında hazırlanan ve yapay zekâ destekli tekniklerin de kullanıldığı 93 dakikalık belgesel, Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan süreçte Cibranlı Halid Bey’in politik faaliyetlerini ve 1925’te idam edilmesine giden süreci mercek altına alıyor.

Arşiv belgeleri, aile kayıtları ve sözlü tarih çalışmalarıyla şekillenen filmde, Halid Bey’in torunu Kasım Demiralp tarafından oluşturulan geniş aile arşivi temel kaynaklardan biri olarak kullanılıyor.

Çekimleri Diyarbakır, Bitlis, Muş, Varto, Bingöl, Erzurum, İstanbul ve Almanya’da yapılan belgeselde, dönemin ruhunu yansıtmak amacıyla dengbêj ve ozanların eserlerine de yer veriliyor.

İBB Kültür, İBB Miras ve Beyoğlu Sineması destekleriyle gerçekleştirilecek gala, saat 16.30’da kokteylle başlayacak; 17.15’teki gösterimin ardından ise belgesel ekibi, araştırmacılar ve aile üyelerinin katılımıyla bir söyleşi düzenlenecek. (TY)