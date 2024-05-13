Ateşli silah, gölet ve yangın: Bir günde en az beş çocuk ihmalden öldü

İhmal nedeniyle dün (12 Mayıs) en az beş çocuk hayatını kaybetti.

İstanbul

AA'da yer alan haberlere göre İstanbul Başakşehir'de boş bir arazideki gölete giren 3 çocuktan ikisi boğuldu. Bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri ile İBB Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları sevk edildi.

Dalgıçlar, gölette 7 yaşındaki F.A. ve 10 yaşındaki B.A'nın cansız bedenine ulaştı, bir çocuk ise hastaneye sevk edildi.

Kütahya

Kütahya'da ise çıkan yangında 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Altıntaş ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangında ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İki katlı binanın üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, yangının çıktığı odada bulunan Büşra Nur Korkmaz'ı (9) yaralı halde çıkarttı. Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bursa

Bursa'da da 9 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken kuzenini vurarak öldürdü. Orhangazi ilçesinde, 9 yaşındaki çocuk, dedesinin tüfeğiyle oynarken 9 yaşındaki kuzenini vurdu.

İlçe merkezinde ikamet eden M. G. ailesiyle birlikte anneannesinin evine gitti.

M.G., burada sınıf arkadaşı ve kuzeni C.Ç.K. ile oynamaya başladı. İki kuzen evin üst katında oynarken C.Ç.K. dedesine ait evdeki tüfeği alarak kuzenine doğrultunca tüfek ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği çocuk yere yığılınca olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Çocuğun cesedi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürülürken kuzeni C.Ç.K. ailesiyle ifadesi alınmak üzere Orhangazi İlçe Jandarma komutanlığına götürüldü.

Olaya şahit olan anneanne Yıldız Barış'ın, jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, tüfeği saklı tuttuğunu, fişekleri ayrı sakladığını, çocukların tüfeği alıp fişekleri nasıl doldurduklarını bilmediğini söylediği öğrenildi.

Diyarbakır

Diyarbakır'da ise sulama havuzunda zihinsel engelli bir çocuğun cesedi bulundu. Altıok Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Berat B., Esentepe Mahallesi'nde tarla sulamak için yapımı süren, içi su dolu havuzda hareketsiz halde görüldü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Ordu

Ordu'da ise üzerine telefon direği devrilen 10 yaşındaki çocuk yaralandı. Ağır yaralanan çocuk, Gölköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

(AÖ)