Ateşkes sonrası Gazze’de günlük yaşam

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşmasının 19 Ocak’ta yürürlüğe girmesine rağmen savaştan sağ kurtulanlar için Gazze’de hayat son derece zor olmaya devam ediyor. Sağlık hizmetleri yok edildi ve bölgenin büyük bir kısmı moloz yığınına döndü. Su ve yakıt kıtlığı yaşanıyor. İnsani yardım yetkilileri, hastalıkları ve olası kıtlığı önlemek için “yardım dalgası” çağrısında bulundu.

Guardian'ın haberine göre, 25 yaşında bir tezgah sahibi olan Ahmad Al-Amarna şöyle konuştu:

“Fiyatlar düştüğü için çok mutluyum ve artık insanlar istedikleri ama daha önce alamadıkları şeyleri alabiliyorlar. Ancak kış koşullarında acı çekiyoruz. Şu anda ihtiyacımız olan şey, özellikle de bu soğuk ve öngörülemez hava koşullarında, battaniye, çocuklar ve yetişkinler için kıyafet ve gıda, özellikle de un, en azından karşılayabileceğimiz makul fiyatlarla."



54 yaşındaki Ghalia Sobeh, sekiz çocuğu için pirinç almak üzere pazara gelen 54 yaşındaki Ghalia Sobeh şöyle dedi:

“Şimdiye kadar fiyatlar çok yüksekti, imkanlarımızın çok ötesindeydi. Çoğu zaman yemek yemeden yatıyorduk. Şimdi fiyatlar biraz düştü ama yine de çok zor. Hiçbir gelir kaynağımız yok. Sadaka ve yardımlarla geçiniyoruz. Çocuklarım çalışmıyor, biri kör ve eşim yaşlı. Bazen çalışıyor ama aileyi geçindirmeye yetmiyor, bu yüzden çoğunlukla yardımlarla geçiniyoruz.”

BM Genel Sekreteri António Guterres pazartesi günü (dün) güvenlik konseyine yaptığı açıklamada, anlaşmanın yürürlüğe girdiği gün 630'dan fazla insani yardım kamyonunun Gazze'ye girdiğini söyledi. Bunların en az 300'ü insani krizin en şiddetli yaşandığı bölgenin kuzeyine gitti.

Gazze'ye giriş yapan yardım kamyonları / Fotoğraf: AA

Kuşatma altındaki Filistin topraklarında insanlar yıkılan evlerine dönmeye ve kayıp sevdiklerini aramaya başladı.

Gazze hala İsrail'in Gazze Şehri'nin altına kurduğu Netzarim koridoru ile ikiye bölünmüş durumda ve İsrail ordusunun ateşkesin yedinci gününe kadar bölgeden çekilmeye başlaması beklenmiyor. Ancak yerlerinden edilmiş siviller, Gazze'nin kuzeyinde ve güneyinde kasabalarına, köylerine ve mülteci kamplarına geri dönmeye başladı.

Yerlerinden edilmiş Filistinliler geri dönerken enkazla karşılaştı / Fotoğraf: AA

Hayatını kaybedenlerin bedenlerine ulaşılamıyor

Dün 66 cesedin enkazdan kurtarıldığını açıklayan Gazze Sivil Savunma İdaresi, İsrail ordusunun yüksek sıcaklık üreten silahlar kullanması nedeniyle 2800'den fazla Gazzelinin cesedinin kül olduğunu açıkladı.

Sivil Savunma İdaresi’nin Al-Monitor’un yayınladığı bildirisinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerin “moloz yığını” haline geldiği belirtilirken kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere Arap ve yabancı sivil savunma ekiplerinin girişine izin verilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail ordusunun 7.000 ila 9.000 santigrat derece arasında sıcaklık üreten ve patlama anında her şeyi eriten silahlar kullanması nedeniyle hayatını kaybeden yaklaşık 2840 kişinin bedenlerinin buharlaştığı ve izine rastlanılamadığı kaydedildi.

Bildiride “Yıkılan evlerin, binaların ve tesislerin enkazı altında kalan ve şehit rakamlarına kaydedilmeyen 10.000'den fazla cesedi aramak da dahil olmak üzere zor ve çetin görevler bizi bekliyor” denildi.

(EC)