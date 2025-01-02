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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 2 Ocak 2025 14:21
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2025 14:57
1 dk Okuma

Ateş Alpar’ın ‘Şimdi ve Burada’ performansı Bilsart’ta

Yeni performansında Alpar’a müzisyen Gazele, şair Mehmet Said Aydın ve sanatçı Sevinç Altan eşlik edecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ateş Alpar’ın ‘Şimdi ve Burada’ performansı Bilsart’ta

Sanatçı Ateş Alpar’ın karşılaşmalar, dayanıklılık, süreklilik ve sekteye uğrama süreçlerini ele alan yeni performansı “Şimdi ve Burada” 4 Ocak’ta Bilsart’ta gerçekleşecek.

Sanatçı, “Hareket bedeni mesken edindiği yerden koparabilir mi?” sorusundan yola çıkarak bedenin dengeden çıkışını dayanıklılığı güçlendiren bir adım olarak yorumluyor.

Performans, tarihin akışındaki kırılmaların izinde bir sorunun cevabını arıyor: “Dengede kalmak gerekli ve mümkün müdür?”

Performansta Alpar’a müzisyen Gazele, şair Mehmet Said Aydın ve sanatçı Sevinç Altan eşlik edecek.

Performans Künye

Ateş Alpar
Şimdi ve Burada
Performans
4 Ocak 2025 | 18:00-18:30 
Adres: Meşrutiyet Cad. Bilsar Binası 90/A Beyoğlu / İstanbul

Ateş Alpar hakkında

Sanatçı. Video, performans, ses, fotoğraf ve site-spesifik enstalasyonlar gibi çeşitli medya ile çalışan Alpar; sınır, güvenlik araçları, kültürel tahribat/kolonyal siyaset ve kimlik akışkanlığı gibi konulara odaklanıyor.

Tarihsel belirsizlik ve hafıza kavramı, Alpar’ın sanatsal üretimlerinin merkezinde yer alıyor.

Şu anda İstanbul’da yaşayan ve çalışmalarını sürdüren sanatçı, 1988, Mardin/Nusaybin doğumlu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ateş alpar performans Bilsart
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