Ateş Alpar’ın ‘Şimdi ve Burada’ performansı Bilsart’ta

Sanatçı Ateş Alpar’ın karşılaşmalar, dayanıklılık, süreklilik ve sekteye uğrama süreçlerini ele alan yeni performansı “Şimdi ve Burada” 4 Ocak’ta Bilsart’ta gerçekleşecek.

Sanatçı, “Hareket bedeni mesken edindiği yerden koparabilir mi?” sorusundan yola çıkarak bedenin dengeden çıkışını dayanıklılığı güçlendiren bir adım olarak yorumluyor.

Performans, tarihin akışındaki kırılmaların izinde bir sorunun cevabını arıyor: “Dengede kalmak gerekli ve mümkün müdür?”

Performansta Alpar’a müzisyen Gazele, şair Mehmet Said Aydın ve sanatçı Sevinç Altan eşlik edecek.

Ateş Alpar Şimdi ve Burada Performans 4 Ocak 2025 | 18:00-18:30 Adres : Meşrutiyet Cad. Bilsar Binası 90/A Beyoğlu / İstanbul

Ateş Alpar hakkında

Sanatçı. Video, performans, ses, fotoğraf ve site-spesifik enstalasyonlar gibi çeşitli medya ile çalışan Alpar; sınır, güvenlik araçları, kültürel tahribat/kolonyal siyaset ve kimlik akışkanlığı gibi konulara odaklanıyor.

Tarihsel belirsizlik ve hafıza kavramı, Alpar’ın sanatsal üretimlerinin merkezinde yer alıyor.

Şu anda İstanbul’da yaşayan ve çalışmalarını sürdüren sanatçı, 1988, Mardin/Nusaybin doğumlu. (TY)