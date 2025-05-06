Ateş Alpar’ın kişisel sergisi 'İmkân ve İhtimal' 13 Mayıs’ta Depo’da
Ateş Alpar’ın İmkân ve İhtimal başlıklı kişisel sergisi, 13 Mayıs 2025-4 Temmuz 2025 tarihleri arasında, Depo’da gerçekleşecek.
Melih Aydemir ve Yıldız Öztürk küratörlüğünde gerçekleşen sergideki çalışmalar, sanatçının kişisel hayatından yola çıkarak sınırlar, güvenlik, gözetleme araçları, mülksüzleştirme gibi konulara dair bir anlatı sunmayı amaçlıyor.
Sergide kullanılan yöntemler yok sayılan, silinen ya da bağlamından koparılan tarihleri yeniden düşünmeye odaklanıyor. Gündelik nesnelerin ne zaman ve nasıl politikleştiği, bireysel hikâyeler ile kolektif hafıza arasındaki bağlar serginin temel soruları arasında yer alıyor.
Alpar, belgelemenin ve temsilin ötesinde, mekânın, nesnelerin ve dilin sunduğu direnç imkânlarına odaklanarak, sömürgeciliğin görünmez kıldığı ihtimalleri araştırıyor.
Ateş Alpar hakkında
Sanatçı.
Video, performans, ses, fotoğraf ve site-spesifik enstalasyonlar gibi çeşitli medya ile çalışan Alpar; sınır, güvenlik araçları, kültürel tahribat/kolonyal siyaset ve kimlik akışkanlığı gibi konulara odaklanıyor.
Tarihsel belirsizlik ve hafıza kavramı, Alpar’ın sanatsal üretimlerinin merkezinde yer alıyor.
Şu anda İstanbul’da yaşayan ve çalışmalarını sürdüren sanatçı, 1988, Mardin/Nusaybin doğumlu. (TY)