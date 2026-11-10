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YT: Yayın Tarihi: 10.11.2026 09:51 10 Kasım 2026 09:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.11.2026 09:58 10 Kasım 2026 09:58
Okuma Okuma:  2 dakika

Atatürk, ölümünün 88. yılında Anıtkabir'de anıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88. yılında düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti liderleri ve devlet yetkilileri katıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Atatürk, ölümünün 88. yılında Anıtkabir'de anıldı
Fotoğraf: AA
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı.

Bugün (10 Kasım) Ankara'da düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları katıldı.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu

Anıtkabir'deki tören, devlet yetkililerinin Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelenk bıraktı.

Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de yaşamını yitirdiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Erdoğan ve beraberindeki heyet, Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti.

"Daha müreffeh bir gelecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nda görev alan Meclis üyelerini, yaşamını yitiren askerleri ve gazileri andı.

Erdoğan, mesajında Türkiye'nin bölgesel ve küresel krizlerin yaşandığı bir dönemden geçtiğini belirterek ülkeyi daha müreffeh bir geleceğe taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Milletimizle hedef ve ülkü birliği içinde, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

Ne olmuştu?

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda, 57 yaşında yaşamını yitirdi.

Atatürk'ün cenazesi, 21 Kasım 1938'de Ankara'daki Etnografya Müzesi'ne geçici olarak konuldu. Naaşı, 10 Kasım 1953'te tamamlanan Anıtkabir'e nakledildi.

Türkiye'de her yıl 10 Kasım'da saat 09.05'te Atatürk'ü anmak amacıyla saygı duruşunda bulunuluyor. Ankara'daki Anıtkabir'de de devlet töreni düzenleniyor.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
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