HABER
Yayın Tarihi: 19 Eylül 2025 10:30
 ~ Son Güncelleme: 19 Eylül 2025 11:57
1 dk Okuma

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Atatürk Öğrenci Yurdu yöneticileri görevden alındı

Gençlik ve Spor Bakanlığı soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Atatürk Öğrenci Yurdu yöneticileri görevden alındı

İstanbul Cevizlibağ’daki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Atatürk Kız Yurdu’nda, öğrencilerin yaz tatili sonrası odalarına döndüklerinde eşyalarının dağıtıldığı, bazı öğrencilerin iç çamaşırlarına kalpler çizildiği, bazaların altındaki eşyaları korumak için takılan kilitlerin kırıldığına dair görüntüler üzerine bakanlık soruşturma başlattı.

18 Eylül 2025

Gençlik ve Spor Bakanlığı, iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır.

Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

(VC)

