Atatürk Kent Ormanı Gönüllüleri, Dünya Orman Haftası şenliği düzenledi

Atatürk Kent Ormanı (AKO) Gönüllüleri, 21 Mart’ta başlayan Dünya Orman Haftası’nı kutlamak için İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan ve 2023'te yeniden yapılaşma tehdidi altında olan AKO’da, iki gün süren Dünya Orman Haftası Şenliği düzenledi.

Kuzey Ormanları Savunması'nın aktardığına göre, AKO’da buluşan gönüllüler ve yaşam savunucuları, şenlik kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Şenlik, 23 Mart Cumartesi günü İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynel Arslangündoğdu rehberliğindeki kuş gözlemiyle başladı. Gözlem iki saat sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürü İbrahim Dedeoğlu'nun da katıldığı etkinliğe 50'ye yakın kuş gözlemcisi katıldı.

İkinci gün

Şenliğin ikinci gününde ise Türkiye Ormancılar Derneği üyeleri, Kuzey Ormanları Savunması aktivistleri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğrenci ve öğretim üyeleri, Don Kişot Bisiklet Kolektifi üyeleri, Validebağ Gönüllüleri, Türkiye Vegan Derneği üyeleri ve TOG Avcılar gönüllüleri katıldı.

Çocukların otel tehdidi altındaki alana onlarca fidan dikmesi ile başlayan gün; yoga, müzik dinletisi, çocuklar için yüz boyama etkinlikleri ile devam etti.

Şenlik, İstanbul Doğa Savunmaları tarafından yapılan forumla dün (25 Mart) sona erdi. Şenlik bitiminde AKO Gönüllüleri dev bir pankart açarak “Atatürk Kent Ormanı’nı koruyacağız,” dedi.