Atatürk Havalimanı’na yapılan Millet Bahçesi ihalesi yargıdan döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Atatürk Havalimanı’nın Millet Bahçesi ihalesine karşı açtığı dava sonuçlandı. Danıştay 13. Dairesi, 29 Nisan 2022’de davet usulü ve gizli yapılan, 2 milyar 127 milyon 978 bin liralık teklifle Yapı&Yapı şirketinin aldığı ihaleyi iptal etti.

Sözcü’den Özlem Güvemli’nin haberine göre Danıştay kararı oy birliği ile aldı. Düzeltme yolu kapalı ve hüküm kesin.

Danıştay kararında, Kamu İhale Kanunu’nun 21-B maddesine göre yapılan ihalelerde ivedilik şartı arandığını, önceden öngörülemeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden durumlarda bu maddeye göre ihale düzenlendiğini anlattı.

Davalı idarenin, millet bahçesi ve çevre düzenlemesi işinin hangi kısımlarının, hangi nedenlerle yapım tekniği açısından özellik arz ettiğini teknik veri ve dokümanla ortaya koyamadığını ifade etti.

İhale kapsamında teklif istenilen firmaların tamamının yapı ve inşaat firmaları olduğunu, firmaların yapım tekniği açısından özellik arz eden bir proje için özel bir nitelik taşıması gerekliliği gibi şartların da aranmadığını aktardı.

Danıştay, dava konusu ihalenin Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından kamuoyunun bilgisine sunulan “Birinci 100 Günlük İcraat Programı” çerçevesinde ilan edilen bir iş olması dikkate alınarak davalı idare tarafından ivedilikle tamamlanması gereken bir olarak nitelendirilmesinin, işin ivedi olarak yapılmasına gerekçe olarak gösterilemeyeceğini belirtti.

Mevzuatta belirtilen ivedilik şartları bulunmadığından ihale işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna vardı.

Ne olmuştu? İstanbul Havalimanı’nın hizmete açılmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Atatürk Havalimanı’nın 7,2 milyon metrekarelik havalimanı arazisi için imar planı hazırladı. O dönem bakanlık koltuğunda bugün İBB Başkan adayı olan Murat Kurum vardı. İmar planında; kullanım dışı kalan kuzey pistlerini, hangar binalarını ve terminal binasının bir kısmını kapsayan toplam 2 milyon 818 bin 979 metrekarelik bölüm Millet Bahçesi olarak ayrıldı. TOKİ, 29 Nisan 2022’de Kamu İhale Kanunu’nun 21-B maddesine göre davet usulü ile kapalı kapılar arkasında ihale yaptı. İhaleye Limak, Kolin, Mapa, YSE, YDA ile Yapı&Yapı şirketi özel olarak davet edildi. İhaleyi Yapı&Yapı aldı. İBB bunun üzerine ihalenin iptali için TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına karşı dava açtı. Ankara 16. İdare Mahkemesi, 7 Eylül 2023’de ‘ihalede hukuka aykırılık bulunmadığına’ karar verdi ve davayı reddetti. İBB bunun üzerine kararı Danıştay’a temyiz etti.

(HA)