Atatürk anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87’nci yılında yurt genelinde düzenlenen törenlerle anıldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

İstanbul’da Dolmabahçe’den Taksim’e uzanan anma zinciri

Anma programlarının merkezi her yıl olduğu gibi Dolmabahçe Sarayı oldu. Atatürk’ün 10 Kasım 1938 sabahı hayata gözlerini yumduğu 71 numaralı odada düzenlenen törende, Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına çelenkler sunuldu.

Saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla Türkiye genelinde hayat bir dakikalığına durdu. Dolmabahçe Sarayı’nı sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaret eden binlerce vatandaş, Atatürk’ün Türk bayrağı örtülü yatağına karanfiller bıraktı. Kimileri dualar okudu, kimileri gözyaşlarını tutamadı.

Törenler, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda da devam etti. İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve CHP İstanbul İl başkanı Özgür Çelik anıta çelenk sundu. AKP'liler çelenk bırakmadı.

Kentin dört bir yanında 09.05’te sirene eşlik eden saygı duruşu görüntüleri oluştu. D-100 karayolu, Maltepe, Avcılar, Yenibosna ve Kadıköy sahilinde araçlar durdu, sürücüler ve yayalar dışarı çıkarak saygı duruşuna katıldı.

Kadıköy’de 6,5 kilometrelik “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturuldu; binlerce kişi ellerinde bayrak ve Atatürk posterleriyle Fenerbahçe Orduevi’nden Bostancı’ya kadar el ele vererek zincir oluşturdu.

Metro İstanbul’un Kozyatağı İstasyonu’nda “Cumhuriyet’in Gözleri” adlı üç boyutlu Atatürk eseri ilgiyle izlendi, yolcular çevresine karanfiller bıraktı.

Adliyeler, havalimanı ve kamu kurumlarında 09.05 sessizliği

Anadolu ve Bakırköy Adalet Sarayları, İstanbul Havalimanı ve çok sayıda kamu kurumunda da tören düzenlendi.

İstanbul Havalimanı terminali Atatürk fotoğraflarıyla süslendi, siren sesleriyle birlikte terminaldeki yolcular saygı duruşuna katıldı.

Edirne:

Atatürk Anıtı önünde yapılan törende Vali Yunus Sezer ve kent protokolü çelenk sundu. Saat 09.05’te sirenler çaldı, vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Vali Sezer, Atatürk’ün Edirne ziyaretinde kaldığı odada şeref defterini imzalayarak, “Cumhuriyet bir bilinçtir, bu bilinç Edirne’nin kalbinde yaşamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Kırklareli – Tekirdağ:

Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda, Tekirdağ’da ise Valilik binası önünde törenler düzenlendi. Öğrenciler “09.05 Sonsuzluk” koreografisiyle dikkat çekti. Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, “Atatürk’e en büyük saygı, onun mirasına sahip çıkmaktır.” denildi.

Sakarya – Bolu – Zonguldak – Düzce:

Meydanda toplanan binlerce kişi siren sesleriyle birlikte saygı duruşunda bulundu. Bolu’da belediye işçileri süpürgelerini bırakıp saygı duruşuna geçti. Zonguldak’ta maden işçileri 09.05’te üretimi durdurup Ata’ya saygı gösterdi.

Kocaeli – Bartın – Bursa – Eskişehir:

Kocaeli’nde D-100 karayolunda sürücüler araçlarından indi. Bursa ve Eskişehir’de öğrenciler şiirler okudu, Atatürk’ün sesinden “Gençliğe Hitabe” yankılandı. Eskişehir’de vosvos konvoyu bayraklarla süslenerek anma turu yaptı.

Kütahya – Balıkesir – Bilecik – Çanakkale:

Kütahya Zafer Meydanı’nda, Balıkesir merkezde ve Sındırgı’da törenler düzenlendi. Bilecik’te öğrenciler “10 Kasım” oratoryosu sahneledi.

Çanakkale’de meşaleler yakıldı, feribotlar ve gemiler 09.05’te siren çaldı. Nevşehir Göreme’de sıcak hava balonları Atatürk posterleriyle gökyüzüne yükseldi. Elazığ’da ilkokul öğrencileri bahçede “1938” ve “sonsuzluk” koreografisi oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı: "Atatürk fotoğrafı yasağı" iddiaları asılsız

İstanbul’da kayyım protestosu, Ankara’da “barış” mesajı: Atatürk anıldı

