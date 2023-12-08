Ataşehir'den MEM'den okullara talimat: Ders saatlerini cuma namazına göre düzenleyin

Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara gönderdiği talimatla ders saatlerinin cuma namazına göre düzenlenmesini istedi. Ayrıca okullarda cuma namazı kılınacak koşulların oluşturulması talimatı da verildi.