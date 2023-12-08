Ataşehir'den MEM'den okullara talimat: Ders saatlerini cuma namazına göre düzenleyin
Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara gönderdiği talimatla ders saatlerinin cuma namazına göre düzenlenmesini istedi. Ayrıca okullarda cuma namazı kılınacak koşulların oluşturulması talimatı da verildi.
İstanbul Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldırım 31 Ekim’de ilçedeki tüm özel ve devlet okullarına gönderdiği talimat yazısında ders saatlerinin cuma namazına göre düzenlenmesini istedi.
Birgün'ün haberine göre yazıda şu talimatlar verildi:
- Cuma günleri öğle tatili araları cuma namazı saatine göre ayarlanacak.
- Ders programı çizelgeleri cuma namazı saati ile çakışma olmayacak şekilde düzenlenecek.
- Eğitim öğretim faaliyetlerinde herhangi bir aksaklığa meydan vermeden gerekli tedbir alınarak cuma namazı gitmek isteyen yönetici, öğretmen ve diğer personele gerekli kolaylığın sağlanacak.
- Özellikle lise düzeyindeki okulların mescitlerinde cuma namazı kılınmasıyla ilgili ihtiyaçlara cevap verilebilecek şartların oluşturulmalı ve gerekiyorsa İlçe Müftülüğü veya imam hatip liselerimizle işbirliği yapılmalı.
- Okulda cuma namazı kılınacak şartlar oluşturulamıyorsa cuma namazına gitmek isteyen öğrencilerden veli izin dilekçesi alınarak cuma namazına gidişlerinde izin verilmeli.
(RT)