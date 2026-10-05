Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 13 kişi adliyeye sevk edildi

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınanlar arasında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in yanı sıra üç belediye meclis üyesi de bulunuyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, 20 Nisan’daki tutuklamaların ardından genişletildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan kişilere ait dijital materyallerin incelenmesi, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler, CİMER ihbarları, tanık anlatımları ve rüşvet verdiği iddia edilen kişilerin ifadeleri değerlendirildi.

Savcılığın açıklamasına göre HTS ve baz kayıtları ile MASAK tarafından hazırlanan hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda bazı belediye çalışanlarının rüşvet karşılığında yüksek miktarda hediye kartı ve döviz aldığı, bazı firma sahiplerinin ise belediye çalışanlarına hediye kartı ve döviz verdiği tespit edildi.

‘Çöp konteyneri’ iddiası

BirGün'deki habere göre, Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde de bazı belediye çalışanlarının, Ataşehir Belediyesi’nde imar ve iskan işlemleri bulunan firma sahiplerine “çöp konteyneri” aldırarak maddi menfaat sağladığına ilişkin bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre gözaltına alınan kişilerin 20 Nisan’da tutuklanan bazı kişilerle birlikte hareket ederek soruşturmaya konu edilen suçları işledikleri öne sürüldü.

Bu tespitlerin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Ataşehir’de dengeler değişmişti

Operasyon, Ataşehir Belediyesi’nde siyasi dengelerin değiştiği bir dönemin hemen ardından geldi.

CHP listesinden seçilen 6 belediye meclis üyesinin AKP’ye geçmesinin ardından belediye meclisindeki dağılım AKP lehine değişmişti. Gözaltına alınan 13 kişi arasında biri başkan vekili olmak üzere üç belediye meclis üyesinin bulunmasıyla birlikte Ataşehir’deki siyasi hareketlilik yeniden gündeme geldi.

Son dağılıma göre Ataşehir Belediye Meclisi’nde AKP’nin 18, CHP’nin ise 16 üyesi bulunuyor.

Gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan kişilerin savcılık ifadelerinin ardından haklarındaki işlemlerin sürmesi bekleniyor.

(EMK)