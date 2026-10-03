Ataşehir Belediyesi'ne operasyon

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile birlikte 13 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın, inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet istendiği ve menfaat karşılığında imar değişikliklerine onay verildiği iddialarına ilişkin olduğu bildirildi.

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Gözaltına alınanların isimleri şöyle:

Murat Güneş, Murat Korkmaz, Halim Bal, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş, Gülsüm Aslan, Aytekin Şahin, Ekrem Köse, Emrah Ayhan, Yağmur Kiraz, Yusuf Karademir, Ersin Yıldırım ve Leyla Terzi.

Aytekin Şahin ve Ekrem Köse'nin Ataşehir Belediyesi Meclis üyesi olduğu belirtildi.

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Güneş, nisanda başkan vekili seçilmişti

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yaklaşık altı ay önce tutuklanmasının ardından belediye meclisinde başkan vekilliği seçimi yapılmıştı.

30 Nisan'daki seçimde CHP'li Murat Güneş 22 oy alarak belediye başkan vekili seçildi. Güneş, rakibinden sekiz oy fazla aldı.

29 Eylül'de ise Ataşehir Belediyesi'nin CHP'li altı meclis üyesi AKP'ye katıldı.

Güneş gelişmenin ardından yaptığı açıklamada şöyle demişti:

Ataşehir'de seçmen iradesine yönelik müdahaleleri yakından takip ediyoruz. Ataşehir'in geleceğine Ataşehir halkı karar verir. 18 meclis üyemizle beraber görevimizin başındayız.

Son geçişlerin ardından belediye meclisinde CHP'nin 19, Cumhur İttifakı'nın ise 18 üyesi bulunuyor.

(NÖ)