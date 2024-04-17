Ataşehir Belediyesi'nde 30'dan fazla işçi isteği dışında emekli ediliyor

İstanbul, Ataşehir Belediyesi'nde Battal İlgezdi döneminde tepki çeken resen emeklilik uygulaması, yeni başkan Onursal Adıgüzel döneminde yine gündeme geldi.

Emeklilik koşulları oluşan 30'dan fazla işçi, istekleri dışında resen edilmek isteniyor.

Ataşehir Belediyesi, “yeni istihdamlar ve eşit çalışma imkanı yaratılabilmesi adına” işçilere 'Kod 8' ile iş akitlerinin son verileceğini bildirdi.

Kod 8 nedir? SGK’nin “Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” başlıklı bu işten çıkış kodu. İşçi sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığına veya toptan ödemeye hak kazanacak şekilde işten ayrılıyorsa bu kod seçilir. Bu kodla çıkış yapılması halinde kişiye kıdeme bağlı hakları ödenir ancak işsizlik maaşı ödemesi yapılmaz.

Avukat Ünder: Tanınmış hak, ceza gibi kullanılıyor

Ataşehir Belediyesi işçilerine hukuki destek veren avukat Mürsel Ünder, “Mart 2023’te yapılan düzenlemeyle işçilerin zorla emekli edilebileceğine dair hüküm iptal edildi. İşçiler kendi talepleri olmaksızın zorla emekliye ayırılamaz” dedi.

bianet'e konuşan Ünder, “İşçi için aslında yaş ve prim gün sayısını doldurduğunda daha pasif bir hayata geçebileceğine dair tanınmış bir hak işverenler tarafından ceza gibi kullanılıyor” diye de ekledi.

"Değişim iddiası olan parti aynı hukuksuzluğu yapıyor"

Battal İlgezdi döneminde de dokuz işçinin resen emekli edildiğini Ünder, “Değişimden yana olduğunu iddia eden bir siyasi partinin temsilcisi olan yerel yönetimin hukuka aykırı yorumlar yaparak işçiyi kapı dışarı etmesi kabul edilebilir değil” ifadelerini kullandı.

Ataşehir Belediyesi’nde emekliliğe hak kazanma koşulları oluşan ancak kendi istekleri dışında resen emekli edilen dokuz işçiden Gönül Gültekin ve Hasan Karaçay, belediye önünde 60 gün sürdürdükleri eylemin sonunda işlerine geri dönmüştü.

Direnen Ataşehir Belediyesi işçileri kazandı

"Beldeyenin yaptığı KVKK'ye aykırı"

Avukat Ünder, Ataşehir Belediyesi’nin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) işçilerin emeklilik hakları konusunda bilgi istediğini belirterek, “Bu bilgi özel bir bilgidir. Belediyenin bu bilgiyi talep etmesi SGK’nin bu bilgiyi vermesi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırıdır” dedi.

İlgezdi döneminde işçilere kendi istekleri doğrultusunda emekli olduklarına dair bir evrak imzalatılmak istendiğini de hatırlatan Ünder, “Kimse zorla emekli edilemez. İşçilere çıkış evrakları imzalatılırken bu evrakların arasında kendi istekleriyle emekli olacaklarına dair belgeler oluyor. Hiçbir evrak okunmadan imzalanmamalı” diye konuştu.

Konuya ilişkin telefonla ulaştığımız Ataşehir Belediyesi Personel Hizmetleri'nden (ATAPER) herhangi bir yorum alamadık.

(AD)