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Yayın Tarihi: 19 Ekim 2023 13:46
 ~ Son Güncelleme: 19 Ekim 2023 14:15
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Atanamayan öğretmen İlyas Bul, Akkuyu Santrali inşaatında yaşamını yitirdi

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavisi devam eden 26 yaşındaki Bul'un ataması yapılmayan İngilizce öğretmeni olduğu belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/19/atanamayan-ogretmen-ilyas-bul-akkuyu-santrali-nde-yasamini-yitirdi.jpg
AA

Kaynak: İnşaat-İş Sendikası, AA

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında yüksekten düşen işçi İlyas Bul hayatını kaybetti.

İnşaat-İş Sendikası'nın yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki Bul'un ataması yapılmayan İngilizce öğretmeni olduğunu belirtti. 

14 Ekim günü Mersin'in Gülnar ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında yüksekten düşen ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan işçi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. 

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, "Olayın nedenlerinin tespit edilmesi için komisyon oluşturulmuştur. Akkuyu Nükleer AŞ, komisyonun elde edeceği sonuçlara göre iş güvenliği ve işçi koruma gerekliliklerinin ihlal edilmesinden sorumlu bulunanların adalet önüne çıkarılması için gereken yasal yollara başvuracaktır" demişti. 

Öte yandan dün Akkuyu NGS inşaat sahasında  yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yaklaşık 2 metrekarelik alanda çıkan yangın söndürülmüştü.

Yaklaşık bir ay önce ise Akkuyu NGS’de çalışan yaklaşık 300 işçi verilen yemekten zehirlenmişti. (AÖ)

akkuyu Akkuyu Nükleer Güç Santrali işçi hakları
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