Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla 5 bakanlıktaki farklı pozisyonlara yeni atamalar yapıldı.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre görevden alınan kişiler şöyle:

Bakanlıkta açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Eylül Aydın Kutlu getirildi.

Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcılığına Celalettin Alkan getirildi. Bakanlıkta açık bulunan müfettişliğe, yeterlik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcısı Çiğdem Konca atandı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Sükun Işıtan, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına Enver Merallı getirildi.

Sırasıyla Eskişehir, Karaman, Rize, Mersin İl Kültür ve Turizm müdürleri, Şennur Azade, Burhan Yemiş, Esra Alemdaroğlu ve Cengiz Ekici görevlerinden alındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Niğde'de Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, Rize'de Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Eskişehir'de Bülent Avnamak, Karaman'da Murat Pekergin, Mardin'de Ayhan Gök, Edirne'de Kemal Soytürk atandı.

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığında, Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, Cengiz Karaman, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı, Filiz Toprak Aydın, Lojistik Genel Müdür Yardımcısı, Muhammed Mahmud Ötegen oldu.

Personel Genel Müdür Yardımcılığına Sadık Erbay, Tersaneler Genel Müdür Yardımcılığına Cihan Kara getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığında Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Budan ile Uğur Erdem atandı.

Hayvancılık Genel Müdür Yardımcılığına Emre Gürçay, Personel Genel Müdür Yardımcılığına ise Seyfullah Arslantürk getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığında, açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliğine Mustafa Muharrem Tüfekci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Taşan getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında, Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Gökhan Macit, Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığına Bülent Sönmez atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine ise Nurettin Muhtar Acar getirildi.

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