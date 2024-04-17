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Yayın Tarihi: 17 Nisan 2024 10:41
 ~ Son Güncelleme: 17 Nisan 2024 11:01
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Atalay kararında ‘ihlal yok’ diyen Basri Bağcı, AYM Başkanvekili oldu

Anayasa Mahkemesi üyesi Basri Bağcı, 9 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve Yüksek Mahkemenin Başkanvekili oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Atalay kararında ‘ihlal yok’ diyen Basri Bağcı, AYM Başkanvekili oldu

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliği’ne Basri Bağcı'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete yayımlanan karara göre, 16 Nisan'da yapılan seçim sonucu AYM Başkanvekilliği’ne Basri Bağcı seçildi.

AYM Başkanı Zühtü Arslan'nın görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle 21 Mart'ta yapılan seçimde başkanvekilliği görevini yürüten Kadir Özkaya, Yüksek Mahkemenin yeni başkanı seçilmişti.

Özkaya'dan boşalan başkanvekilliği görevi için AYM Genel Kurulunda seçim yapıldı. Bağcı, 9 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve Anayasa Mahkemesi Başkanvekili oldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre dün günü yapılan seçimle Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Bağcı'nın seçildiği belirtildi.

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Basri Bağcı hakkında 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AYM üyeliğine atadığı Bağcı, AKP iktidarı döneminde Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yaptı ardından Yargıtay üyeliğine seçildi.

Yargıtay Genel Kurulu’nun AYM üyeliğine adaylık için yaptığı seçimde Bağcı en çok oy alan üç Yargıtay üyesinden biri oldu ve Erdoğan, atama tercihini Bağcı’dan yana yaptı.

Bağcı, müsteşar yardımcısı olarak hakim ve savcı mülakatlarını gerçekleştiren komisyonun başkanlığı yürüttü. O dönem bu mülakatlar bir hayli tartışma konusu oldu ve yargının AKP’lileştirildiği iddiaları gündeme getirildi.

Bağcı, 2017 yılında  ise AKP tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) görev yapmak üzere önerilen üç isim arasında yer aldı fakat Bağcı ve diğer iki isim “AİHM’de görev yapmak için yetersiz” oldukları gerekçesiyle reddedildiler.

Bağcı, Can Atalay dosyasında "ihlal" olmadığını belirten isimler arasında yer alıyor.

2 Nisan 2020 AYM üyeliğine seçilen Bağcı, 6 Nisan 2020 tarihinde göreve başladı. AYM'deki görevi 2032 yılında sona erecek. 

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(RT)

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