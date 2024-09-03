Atalay: Kararın uygulanmasında asli görevli Meclis Başkanı'dır

Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen fakat Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tahliye kararına rağmen vekilliği düşürülen Can Atalay, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Atalay, CHP’nin ikinci kez yaptığı olağanüstü toplantı çağrısına atıf yaptı.

Görev ve sorumluluğun Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’ta olduğunu belirten Atalay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Meclis olağanüstü toplantı çağrıları, açık Anayasa ihlaline Meclis’in el koyması içindir. Her kurumu, her yurttaşı bağlayan Anayasa Mahkemesi kararının hasır altı edilerek Anayasa’nın askıya alınmasına karşı acil çağrıdır. Görev savsaklamalarına müdahale çabalarıdır. Ancak, kararın uygulanmasından asli görevli, sorumlu TBMM Başkanı’dır.

Başkan’ın ‘Anayasa Mahkemesi bize yazı yazmadı’ sözlerini nasıl yorumlamalıyız? Resmî Gazete neden çıkar? Neden özellikle Anayasa Mahkemesi Kararları Resmî Gazete’de yayımlanır? Resmî Gazete’de yayımlanan bir metin ortaya söylenmiş bir söz müdür?

Resmî Gazete’de yayımlanan bir ‘hüküm’ her kuruma, yurttaşa ‘açık tebligat’tır da neden TBMM Başkanı için bağlayıcı bir ‘hüküm’ olamaz?

Neden ve ne zamandır Resmî Gazete tebliğleri ‘şahsıma tebliğ edilmediği sürece hükümsüzdür’ denilebilmektedir? Başka herhangi bir kurum, yurttaş böyle bir yok sayma saikiyle davranırsa başına neler gelir? Durum en açık haliyle şöyledir: Meclis kürsüsünden Yargıtay’ın ‘bir yazısı’ okundu. Anayasa Mahkemesi ‘okunan bu yazı ve sonucunda yapılan işlem yok hükmündedir’ kararını verdi. ‘Milletvekilliği hiç düşmemiştir’ dedi.

Anayasa Mahkemesi kararı apaçık ortadayken, başka hiçbir kurumun kararını, işlemini beklemek, önermek veya arkasına sığınmak mümkün değildir. Bu tutum TBMM’deki sayısal çoğunluğa dayanarak Anayasa’nın ve yasaların çiğnenmesi, askıya alınmasıdır. Görev, sorumluluk TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un omuzlarındadır. Ve giderek ağır bir vebale dönüşmektedir.”