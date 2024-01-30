Atalay'ın vekilliği düşürülüyor: Bir kez daha Anayasa'yı çiğneyecekler

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin verdiği vekilliğinin düşürülmesi kararı az sonra TBMM Genel Kurulu’nda okunacak ve Atalay’ın milletvekilliği düşürülecek.

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bianet’e yaptığı açıklamada, kararın bugün okunacağı bilgisinin Meclis kürsüsünden paylaşıldığını söyledi.

Gergerlioğlu, DEM Parti olarak kararı kabul etmeyeceklerini söyledi ve “Yerel mahkeme ve Yargıtay’dan sonra Meclis de Anayasa’yı yok sayacak. Bir kez daha Anayasa’yı çiğneyecekler. Anayasa Mahkemesi en yüksek mahkeme, verdiği kararlar Anayasa’ya göre uygulanmak zorunda. Bir dayatma ile Can Atalay’ın vekilliği düşürülüyor Anayasa ayaklar altına alınıyor. Bu karar halkın vicdanında yok hükmünde, biz de parti olarak bunu kabul etmeyeceğiz" dedi.

Kendisinin milletvekilliği düşürülme sürecini hatırlatan Gergerlioğlu, şöyle devam etti: “Benim vekilliğim, Anayasa Mahkemesi kararı beklenmeden düşürüldü daha sonra Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi ve Meclis’e geri döndüm. Ancak durum şu an çok daha vahim. Anayasa Mahkemesi’nin iki kez ihlal kararı vermesine rağmen karar okunacak, daha büyük bir hata yapılıyor kabul edilecek bir durum değil."

AKP Grup Başkanvekili Usta: Can Atalay'ın milletvekilliği düşecek

AKP'li Şahin-Usta, 'düşecek' demişti

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, bugün NTV'de katıldığı yayında Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararının bu hafta içinde TBMM'de okunabileceğini söyledi.

Şahin-Usta, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi ile ilgili soruya, "Can Atalay kararı bugün veya bu hafta Meclis'te okunarak milletvekilliği düşecek. Bugün veya bu hafta tamamlamayı düşünüyoruz açıkçası. Artık bir prosedür haline gelmiş durumda, Meclis'in de üzerine düşen görevi yapması gerekiyor" diye yanıt verdi.

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AYM'nin ikinci ihlal kararında ne olmuştu? Anayasa Mahkemesi Genel Kurul üyeleri, 21 Aralık 2023'te yaptığı ikinci toplantıda, Atalay'ın, Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ve Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine” oyçokluğuyla, kararın 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine ve ihlalin giderilmesine ilişkin karara ise oybirliğiyle hükmetti. AYM, 27 Aralık 2023'te açıkladığı gerekçeli kararda ise "mahkemelerin, Anayasa’nın hükümlerini göz ardı ettikleri ve açıkça aykırı davrandıklarını" belirtti. Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının “tavsiye niteliğinde olmadığı” vurgulanan gerekçede, "Yargıtay'ın ‘Anayasa Mahkemesi kararına uyulmaması' ifadesi "Türk hukukunda bulunmayan bir karar" olarak değerlendirildi. AYM'nin ihlal kararını gönderdiğini 13. Ağır Ceza Mahkemesi de saatler süren toplantının ardından "ihlalin kendisinden kaynaklanmadığını" ileri sürerek dosyayı ikinci kez Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 3 Ocak günü açıkladığı kararında "Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını ve Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını" belirtti. Kararın uyulmamasına hükmetti. Daire'nin bu kararının ardından yargıda kriz tartışmaları yeniden başladı. Atalay'ın avukatları ise 4 Ocak'ta üçüncü kez Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

(RT)