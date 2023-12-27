Atalay'ın avukatlarından mahkemeye dilekçe: Beklediğiniz gerekçe geldi, artık karar verin

Gezi Parkı Davası’ndan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın avukatları Fikret İlkiz, Deniz Özen ve Akçay Taşçı Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), ikinci “hak ihlali” kararının gerekçesini açıklamasının ardından 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kararın uygulanması için dilekçe sundu.

Dilekçede, 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin karar vermek için "gerekçeli kararı" beklediği hatırlatıldı ve "Artık beklenemez karar verilmelidir" denildi.

AYM gerekçeli kararı açıkladı: Hukuk düzenine karşı keyfi kararlara müsaade edilemez

Dilekçede özetle şu ifadelere yer verildi:



"Beklentiniz sona ermiş olmalıdır. Beklemeye gerek yoktu ama önce kısa karar sonra gerekçelisi yayımlandı. Kısa karara rağmen bıraktığınız notla gerekçeli kararı beklediğinize göre ; herkesi bekletmeniz bir yana kanuna aykırı olarak özgürlüğünden yoksun bırakılan Can Atalay’ı artık bekletmeden salıvermelisiniz.

Anayasa koyucunun benzer kararlar gerekçelerinde yazılı...Günümüzde, temel hakların korunması amacıyla bireysel başvuru yolunun pek çok uygar ülkede anayasa yargısının ayrılmaz bir parçası olduğu kabul edilmektedir.

"AYM kararını kabul etmeniz gerekir"

O nedenle Anayasa Mahkemesi kararını kabul etmeniz gerekir. Bakılmasını talep ettiğimiz kararın 57. bölümünde yer alan 'Anayasa mahkemelerinin bireysel başvuru kararlarının bağlayıcılığı hususu açık olarak anayasal ve kanuni düzenlemelerle güvence altına alınmış olup anayasa mahkemeleri de bu hakkın gereği olarak temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğinin tespiti ile birlikte yeniden yargılama yapılması ve hatta ihlale yol açan kararların doğrudan iptal edilmesi veya ortadan kaldırılması dâhil ihlalden önceki duruma dönülmesini sağlayacak yetkilerle donatılmıştır.'

Anayasa Mahkemesi kararının bağlayıcılığı açıktır. Verdiği son karar ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için hükmettiği ve yapılması gerekenleri kapsamaktadır. İhlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak mercii tayini hakkına sahiptir. Yazılmasına bile gerek yoktu, ama gerekçede yazıldı. Unutmayınız ve herkesin akılda tutması gerekir. Gerekçelere uyunuz!"

(RT)