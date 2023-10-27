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Yayın Tarihi: 27 Ekim 2023 20:10
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2023 20:42
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Atalay'ın avukatlarından Mahkemeye dilekçe: AYM kararını hemen yerine getirin

Atalay'ın avukatı Fikret İlkiz, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği dilekçede, AYM kararına vurgu yaptı ve "Can Atalay’ın bir an önce tahliye edilmesi” gerektiğini ifade etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/27/atalay-in-avukatlarindan-mahkemeye-dilekce-aym-kararini-hemen-yerine-getirin.jpg

Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı verdiği Gezi Davası hükümlüsü TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatı Fikret İlkiz, dosyanın görüşüldüğü 13. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe yazdı.

“Can Atalay’ın infazın durdurularak bir an önce tahliyesine karar verilmesi” gerektiği ifade edilen dilekçede, Anayasa Mahkemesi’nin kararına vurgu yapıldı.

Dilekçede, kısa kararın AYM tarafından mahkemeye "hemen" gönderildiği ve "kararın gecikmeden hemen yerine getirilmesi” gerektiği ifade edildi.

Mahkemenin, AYM kararını uygulamamasının ve karar vermemesinin “hukuka aykırı” olduğu belirtilen dilekçede “Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararı gereğince; Mahkemenizin mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulmasına, 25 Ekim 2023 tarihinden itibaren hukuka aykırı sürdürülen özgürlüğünden yoksun bırakılma halinin sona erdirilerek ceza infaz kurumundan tahliyesinin ve hakkındaki tutuklama kararının geri alınarak tahliyesine karar verilmesine, yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesini talep ederim” ifadelerine yer verildi.

(RT)

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AYM'NİN CAN ATALAY KARARI BEKLETİLİYOR
Kurtulmuş: "AYM kararı ortada, TBMM gereğini yerine getirecektir"
27 Ekim 2023
/haber/kurtulmus-aym-karari-ortada-tbmm-geregini-yerine-getirecektir-287087
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