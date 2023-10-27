Atalay'ın avukatlarından Mahkemeye dilekçe: AYM kararını hemen yerine getirin

Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararı verdiği Gezi Davası hükümlüsü TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatı Fikret İlkiz, dosyanın görüşüldüğü 13. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe yazdı.

“Can Atalay’ın infazın durdurularak bir an önce tahliyesine karar verilmesi” gerektiği ifade edilen dilekçede, Anayasa Mahkemesi’nin kararına vurgu yapıldı.

Dilekçede, kısa kararın AYM tarafından mahkemeye "hemen" gönderildiği ve "kararın gecikmeden hemen yerine getirilmesi” gerektiği ifade edildi.

Mahkemenin, AYM kararını uygulamamasının ve karar vermemesinin “hukuka aykırı” olduğu belirtilen dilekçede “Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararı gereğince; Mahkemenizin mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulmasına, 25 Ekim 2023 tarihinden itibaren hukuka aykırı sürdürülen özgürlüğünden yoksun bırakılma halinin sona erdirilerek ceza infaz kurumundan tahliyesinin ve hakkındaki tutuklama kararının geri alınarak tahliyesine karar verilmesine, yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesini talep ederim” ifadelerine yer verildi.

(RT)