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Yayın Tarihi: 30 Ocak 2024 18:51
 ~ Son Güncelleme: 30 Ocak 2024 19:01
2 dk Okuma

Atalay'ın avukatı Fikret İlkiz: Türkiye'de hukuk devleti kavramı ortadan kalktı

Can Atalay'ın avukatlarından Fikret İlkiz: "Meclis’te kararın okunması Türkiye’de demokrasinin geldiği noktayı gösterir. 'Yargıtay kararıyla milletvekilliği düşmüştür ' demek demokrasiye aykırıdır ve Türkiye’de demokrasi yoktur. "

Ruken Tuncel
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Ruken Tuncel

Ruken Tuncel
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Görseli Büyüt
Atalay'ın avukatı Fikret İlkiz: Türkiye'de hukuk devleti kavramı ortadan kalktı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında iki kez “hak ihlali” kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine yönelik Yargıtay kararı bugün TBMM Genel Kurulu'nda okundu.

Kararın okunmasının ardından TİP, DEM Parti ve CHP milletvekilleri pankartlarla başkanlık kürsüsünü işgal etti.

Vekillerin protestosunun ardından birleşimi yöneten ve kararı okuyan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ,  protestolar nedeniyle çalışmalara devam edilemeyeceği gerekçesiyle birleşimi kapattı.

“Yüksek mahkemenin kararına rağmen Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi ne anlama geliyor?” Atalay’ın avukatlarından Fikret İlkiz, kararın Meclis’te okunmasını bianet’e yorumladı.

"Demokrasiye aykırı ve Türkiye'de demokrasi yok"

İlkiz, “Geldiğimiz noktada Türkiye’de hukuk devleti kavramı ortadan kalkmıştır” dedi ve ekledi:

“Meclis’te kararın okunması Türkiye’de demokrasinin geldiği noktayı gösterir. Karar, Can Atalay ile ilgilidir ama genelde baktığımızda tüm yasama, yürütme ve yargıyı ilgilendiren bir durumdur. Bu nedenle geldiğimiz noktada hukuk devleti kavramı ortadan kalkmış demektir çünkü ortada uygulanmamış iki tane Anayasa kararı var. 'Yargıtay kararıyla milletvekilliği düşmüştür ' demek demokrasiye aykırıdır ve Türkiye’de demokrasi yoktur.”

İlkiz, bu kararın ardından Anayasa Mahkemesi’ne yeni bir başvuru yapmayı da düşündüklerini söyledi.

AYM'nin ikinci ihlal kararında ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi Genel Kurul üyeleri, 21 Aralık 2023'te yaptığı ikinci toplantıda, Atalay'ın,  Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ve Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine” oyçokluğuyla,  kararın 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine ve ihlalin giderilmesine ilişkin karara ise oybirliğiyle hükmetti. 

AYM, 27 Aralık 2023'te açıkladığı gerekçeli kararda ise "mahkemelerin, Anayasa’nın hükümlerini göz ardı ettikleri ve açıkça aykırı davrandıklarını" belirtti.

 Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının “tavsiye niteliğinde olmadığı” vurgulanan gerekçede, "Yargıtay'ın ‘Anayasa Mahkemesi kararına uyulmaması' ifadesi "Türk hukukunda bulunmayan bir karar" olarak değerlendirildi.

AYM'nin ihlal kararını gönderdiğini 13. Ağır Ceza Mahkemesi de saatler süren toplantının ardından "ihlalin kendisinden kaynaklanmadığını" ileri sürerek dosyayı ikinci kez Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. 

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 3 Ocak günü açıkladığı kararında "Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını ve Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını" belirtti. Kararın uyulmamasına hükmetti.

Daire'nin bu kararının ardından yargıda kriz tartışmaları yeniden başladı.

Atalay'ın avukatları ise 4 Ocak'ta üçüncü kez Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 

(RT)

can atalay TBMM Bekir Bozdag
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
[email protected] tüm yazıları
bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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