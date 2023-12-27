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HABER
Yayın Tarihi: 27 Aralık 2023 15:54
 ~ Son Güncelleme: 27 Aralık 2023 20:46
4 dk Okuma

Atalay için adliyede eylem: Karar net, AYM, 'Anayasayı yok saymak anayasal suçtur' diyor

"Hatay halkı vekilini istiyor" sloganlarının atıldığı açıklamada, AYM'nin gerekçeli kararına atıf yapıldı: "Karar çok net, gerekçe arayanlar gerekçeyi okusun. AYM, 'Anayasayı yok saymak anayasal suçtur' diyor, bunu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne söylüyor."

Ruken Tuncel
Ruken Tuncel

Ruken Tuncel

Can Atalay’ın arkadaşları ve meslektaşları, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, hakkında ikinci kez verdiği ‘hak ihlali’ kararının gerekçesini açıklamasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde açıklama yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Örgütü Başkanı Özgür Çelik de Adliye'de Atalay'ı karşılamak üzere bekleyen topluluğa katıldı ve X hesabından paylaşım yaptı.

,Çelik, "Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından iki kez verilen tahliye kararına uyulmaması kabul edilemez bir yargı skandalıdır. Can Atalay derhal serbest bırakılsın!" dedi. 

Adliye'deki açıklamada avukatlar, AYM kararının gönderildiği 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “artık karar vermesini” talep ettiler. 

"Hatay halkı vekilini istiyor" sloganlarının atıldığı açıklamada ilk olarak kısa bir süre önce tahliye edilen gazeteci Merdan Yanardağ konuştu. 

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"Hukuku, devletten çekip alırsanız geriye şiddet kalır"

Türkiye'nin keyfi bir şekilde yönetildiğini söyleyen Yanardağ, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararının uygulanması için tüm ülke aylardır mücadele ettiğini belirtti.

Yanardağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ancak bu ülkeye el koyan, denge fren sistemini yok eden dinci faşizan rejim bu talebi bastırmaya çalışıyor. Eğer bir ülkede bir iktidar yasaları çiğniyorsa kimseyi yasaları çiğnemekle suçlayamaz. Yasa ve  hukuku bir devletten çekip alırsanız geriye şiddet kalır. Bu karar uygulandığında ülke cennet olmayacak biliyoruz ama en azından hukukun uygulandığını bilelim.”

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"Bu adliyede hukuku uygulayacak hakimler var"

Atalay ile cezaevinde görüştüklerini söyleyen Yanardağ, “O cezaevinde direniyor ve bu adliyede hâlâ hukuka inanan halimler varsa bugün Can Atalay hakkındaki bu anayasal suç ortadan kalkacaktır" diye devam etti.

12 Eylül darbe dönemiyle bugünü karşılaştıran Yanardağ, darbe döneminde işkence ve hak ihlallerinin çok daha fazla olduğunu ancak hukukun asgari düzeyde de olsa uygulandığını söyledi.

Yanardağ, konuşmasını "Ama biliyoruz ki, bu adliye binasında hukuku uygulamak isteyen uygulayacak olan hakimler de var" diyerek bitirdi.

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Şükran Atalay'dan mesaj

Yanardağ daha sonra Atalay’ın annesi Şükran Atalay’ın mesajını okudu. Şükran Atalay, mesajında "oğlum için çabalayan herkese çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız iyi ki birlikteyiz" dedi.

"Gerekçe arayanlar gerekçeyi okusun"

Yanardağ'ın ardından konuşan Atalay'ın avukatı Deniz Özen ise “AYM kararının verildiği 21 Aralık'tan beri bekliyoruz hâlâ beklemeye devam ediyoruz” diyerek başladı.

Özen, mahkeme heyetiyle görüşme taleplerinin cevapsız bırakılmasına tepki gösterdi ve şöyle konuştu: “Günlerdir bizimle görüşmeye tenezzül etmeyen mahkeme, gerekçe gelmesine rağmen hâlâ karar vermedi. Karar çok net, gerekçe arayanlar gerekçeyi okusun. AYM, 'anayasayı yok saymak anayasal suçtur' diyor bunu bize söylemiyor bunu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne söylüyor, tartışılacak bir şey yok, Can Atalay derhal tahliye edilmeli durma kararı verilmeli."

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık ile Atalay'ın avukatları mahkeme heyetiyle görüşmek istedi. Ancak kalem, heyetin hâlâ görüşmeye devam ettiğini ve kendilerine bilgi verilmediğini aktardı.

Bunun üzerine 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bulunduğu koridorda avukatlar ve TİP üyeleri durumu protesto etti. 

Adliye koridorunda "Hatay halkı vekilini istiyor" sloganı yükseldi.

Can Atalay
Can Atalay'ın AYM dava süreci
25 Ekim 2022

(RT/AEK)

can atalay AYM
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
[email protected] tüm yazıları
bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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