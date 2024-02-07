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Yayın Tarihi: 7 Şubat 2024 11:00
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2024 11:09
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Atalay'dan mektup: Yıkmak onların, yeniden inşa etmek bizim işimiz

Can Atalay, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde, tutuklu bulunduğu cezaevinden mektup gönderdi. Atalay'ın deprem mesajı yapay zeka kullanılarak kendi sesinden okundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Atalay'dan mektup: Yıkmak onların, yeniden inşa etmek bizim işimiz

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen ve Meclis kararıyla vekilliği düşürülen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden mektup gönderdi.

Atalay'ın mektubu, yapay zeka kullanılarak kendi sesiyle paylaşıldı.

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“Ben, Hatay'ın oylarıyla seçip, parlamentoda onların hakkının, hukukunun takipçisi olmakla görevlendirdiği bir avukatım” diyen Atalay’ın mektubu şöyle:

“Hatay halkının oylarıyla seçilmiş bir milletvekili olarak sesimi duyurmak için bu yöntemlere başvurmak zorunda kalmamız, bu iktidarın ülkemize yaşattığı bir ayıp olarak tarihte yerini almıştır. 

Ancak ne yaparlarsa yapsınlar bizi susturamayacaklarını bir kez daha gördüler. 

Bugün, bir büyük acının, yıkımın ve öfkenin yıl dönümü. Geçtiğimiz 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerde on binlerce yurttaşımızı kaybettik. Depremin değil ihmalin öldürdüğünü, bu ölümlerde yetkililerin ne kadar büyük payı olduğunu acı biçimde gördük.

Bu acı tablo ise bizi daha büyük bir öfkeye, daha büyük bir hesaplaşma isteğine sevk etti. Sorumluların yanına bırakmayacağız. 

Ben, Hatay'ın oylarıyla seçip, parlamentoda onların hakkının, hukukunun takipçisi olmakla görevlendirdiği bir avukatım. Soma'da, Aladağ'da, Gezi'de ne yaptıysam Hatay halkı için de yaptığım budur.

Çıkarılan imar aflarında payı olanların, insanları enkaz altında bırakan müteahhitlerin, buna imkan tanıyanların peşine düşmektir. On yıllardır toplanan deprem vergilerini çarçur edenlerden, 'Eğer bize oy vermezseniz size hizmet gelmez' diyebilme cüretinde bulunanlardan hesap sormaktır. Onlar da bunu bildiği için, bugün Hatay'da bir enkazın önünden değil, Silivri'de bir hücrenin içinden sesleniyorum sizlere.

Acı yaşatmak, yıkmak ve talan etmek onların işidir. Ama acıyı paylaşarak hafifletmek, birbirimize sarılmak, yaşamı yeniden kurmak da bizim işimizdir.

Sizden bir dostunuz, arkadaşınız, abiniz ya da kardeşiniz olarak isteğim şudur: Vazgeçmeyin. Her gecenin bir sabahı, bugünlerin de bir sonu var.”

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(RT)

can atalay hatay 6 Şubat depremlerinin birinci yılı
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