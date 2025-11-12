Asu Kaya’dan Bakan Göktaş’a: Kadını korumak yüzde bir önceliğiniz mi Sayın Bakan?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesini sert sözlerle eleştirdi. Kaya, “Bakanlık 531 milyar 905 milyon TL bütçe teklif etmiş ama bu devasa rakamın içinde kadın yok, toplumsal cinsiyet eşitliği yok, adalet yok! ‘Kadının Güçlenmesi’ programına ayrılan pay sadece yüzde 1,2. Kadını korumak yüzde bir önceliğiniz mi Sayın Bakan?” diye sordu.

“Bu bütçe sosyal devletin değil, sosyal çöküşün belgesidir”

Kaya, konuşmasında 2026 yılı bütçesinin kadınları, çocukları ve yoksulları dışladığını vurguladı.

“Bugün konuştuğumuz şey kuru bir bütçe cetveli değil; kadınların yaşam hakkı, çocukların geleceği, yaşlıların onuru, engellilerin eşitliğidir. Ama bu bütçe, sosyal devletin değil, sosyal çöküşün belgesidir.”

CHP’li Kaya, Bakanlığın 531 milyar 905 milyon TL’lik bütçesinden yalnızca 6 milyar 737 milyon TL’nin “Kadının Güçlenmesi” programına ayrıldığını belirtti. Bu tutarın toplam bütçenin sadece yüzde 1,2’sine denk geldiğini hatırlatan Kaya, “Kadını korumak yüzde bir önceliğiniz mi Sayın Bakan?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaya, kadın politikalarının kağıt üzerinde kaldığını, ayrılan kaynakların bile kullanılmadığını ifade etti:

“2025’in ilk altı ayında kadınlara ayrılan bütçenin yüzde 60’ından fazlası harcanmamış. Çünkü kadın politikası üretilmiyor, çünkü eşitlik bir öncelik değil.”

CHP’li Kaya, çocuk bakım hizmetlerine dair verileri de eleştirdi.

“Bakan Hanım, 83 bine yakın çocuğa kreş hizmeti verildiğini söylüyor. Oysa Türkiye’de kreş çağında 9 milyondan fazla çocuk var. Her 100 çocuktan yalnızca biri yararlanabiliyor. Üstelik daha çok kreş açmak yerine ‘komşu anne’ gibi akıl dışı öneriler getiriliyor.”

“Yoksulluğu değil, yoksulluğu yönetiyorsunuz”

Kaya, sosyal yardımlar kaleminde görülen yüksek artışın seçim yatırımı olduğunu iddia etti:

“2026 bütçesinde ‘Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma’ kalemine 284 milyar TL ayrılmışken, 2027 tahmininde bu rakam 644 milyar TL’ye fırlıyor. Bu seçim bütçesidir! Siz refahı değil, yoksulluğu yönetiyorsunuz.”

“Kadın cinayetleri politiktir”

Kadın cinayetlerindeki artışa dikkat çeken Kaya, “Kadın cinayetleri politiktir” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“2025’in ilk 10 ayında 317 kadın öldürüldü. Kadınlar çantalarında koruma kararlarıyla katlediliyor. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenizden bu yana kadın cinayetleri azalmadı, arttı.”

“Sığınak hedefleri bile geriye gidiyor”

Kaya, kadın sığınaklarına ilişkin hedeflerin düşürülmesini “hayatlara kast eden siyasi tercih” olarak nitelendirdi:

“2024 bütçesinde 174 sığınak hedefi varken, 2026 bütçesinde bu sayı 151’e düşürülmüş. Şiddet artarken sığınak sayısını azaltmak, kadınları korumamak anlamına gelir.”

Konuşmasını “Bu bütçeye evet demek, bu düzeni onaylamaktır” sözleriyle sonlandıran Kaya, şunları kaydetti:

“Bu bütçe adaletsizdir, kadını yok saymaktadır. Kadın cinayetlerinin durdurulmadığı, toplumsal cinsiyet eşitliğine yatırım yapılmayan her bütçe eksiktir. Biz kadınlar olarak bu bütçeyi reddediyoruz.”

