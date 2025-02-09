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Yayın Tarihi: 9 Şubat 2025 00:20
 ~ Son Güncelleme: 9 Şubat 2025 00:26
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Astrolog Hilal Saraç tutuklandı

Astrolog Hilal Saraç, sosyal medya platformu X üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Astrolog Hilal Saraç tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Saraç hakkında paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye alenen hakaret eden Hilal Saraç, ifadesinin alınmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Saraç'ın gözaltına alınmasının, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 5 Şubat'ta sağlık kontrolleri için hastaneye gittiğinin açıklanmasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

Saraç, daha önce 27 Aralık 2024'te yaptığı bir paylaşımda, Bahçeli’nin sağlık sorunları yaşayabileceğini öngördüğünü ifade etmişti. Ayrıca, erken seçim olacağını ve seçim öncesinde siyasi liderlerden birinin hayatını kaybedebileceğini iddia etmişti.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Devlet Bahçeli
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