‘Asrın inşası’ değil, hayatta kalma mücadelesi

6 Şubat depremlerinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, deprem bölgesinde öğrenciler eğitime sağlıklı ve bütüncül şekilde erişemiyor.

"Deprem bölgesinde kamusal eğitim politikaları terk edildi"

EMEP Milletvekili Sevda Karaca, konuyu Meclis gündemine taşıyarak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sordu: “Özel okul teşvikiyle devasa tutarlar sermayeye aktarılırken; kamu okullarının 1 öğün ücretsiz yemek, temizlik malzemesi, su ve temizlik personeli ihtiyacı neden karşılanmamaktadır?”

‘Okul yok, açlık var’

EMEP Milletvekili Sevda Karaca, bölgeden gelen verilerle; tamamlanmayan inşaatları, konteyner sınıfları ve okulda açlıkla mücadele eden çocuklara dikkat çekti. Bölgedeki çocuklar ve eğitim emekçileri için eğitim-öğretim sürecinin hala bir "hayatta kalma mücadelesi" olduğunu vurgulayan Karaca; Şubat 2026 itibarıyla hâlâ okul inşaatlarının tamamlanmadığının, binlerce öğrencinin hala konteynerlerde eğitim gördüğünün ve derinleşen yoksulluğun çocukları okulda açlıkla baş başa bıraktığının altını çizdi.

‘Eğitime erişim hakkı kamusal olmaktan çıkartıldı’

İktidarın "asrın inşası" reklamlarına dikkat çeken Karaca “Bölgede eğitime erişim hakkı kamusal, parasız ve nitelikli olmaktan çıkarılmış; piyasacı bir anlayışla sermayeye ve tarikat/cemaat uzantılı yapılara terk edilmiştir. Kamu okullarına temizlik görevlisi ve bir öğün ücretsiz yemek bütçesi ayrılmazken, özel okullara aktarılan teşvik tutarları bu siyasi tercihin en somut göstergesidir” ifadelerine yer verdi.

‘Eğitim emekçileri güvenceli istihdam edilecek mi?’

Karaca, Bakan Tekin’den şu sorulara yanıt istedi:

Şubat 2026 itibarıyla deprem bölgesinde yıkılan okul binalarının kaçı tamamen bitirilerek hizmete açılmıştır? Henüz ihalesi yapılmayan, inşaatı hala devam eden ve projelendirme aşamasında olan kaç okul vardır? Bunların tamamlanma tarihi nedir? Bölge genelinde hala konteynerlerde eğitim görmek zorunda kalan öğrenci ve öğretmen sayısı kaçtır? Bu "geçici" barınma koşullarının çocukların psikososyal gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dair bir çalışmanız mevcut mudur? Bölgedeki yoksulluğun çocukların fiziksel gelişimini tehdit ettiği ve "okul açlığı"nın arttığı gerçeği karşısında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde, deprem bölgesindeki tüm kademelerde "bir öğün ücretsiz yemek" uygulamasına geçilecek midir? Neden bu hak sadece taşımalı eğitimle sınırlandırılmaktadır? 2025-2026 dönemi için özel okullarda okuyan öğrenciler adına ilkokul kademesinde 33.264 TL, ortaokul ve lisede 38.880 TL teşvik verilmektedir. Bu devasa tutarlar sermayeye aktarılırken; kamu okullarının 1 öğün ücretsiz yemek, temizlik malzemesi, su ve temizlik personeli ihtiyacı neden karşılanmamaktadır Bölgedeki eğitim hizmetlerinin büyük ölçüde güvencesiz ve düşük ücretli "ücretli öğretmenler" eliyle yürütüldüğü raporlanmaktadır. Bölgedeki ücretli öğretmen sayısı ve oranı nedir? Öğretmen eksiğini güvenceli ve kadrolu bir istihdam politikasıyla gidermek üzerine bir planınız bulunmakta mıdır? Deprem sonrasında okul terk oranlarının, özellikle kız çocuklarında ve lise kademesinde arttığı görülmektedir. 2023'ten bugüne bölgedeki okul terk sayıları il bazında nedir? Bu çocukların çocuk işçiliğine veya erken yaşta zorla evliliklere sürüklenmemesi için hangi önlemler alınmıştır?



6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI “Depremden en çok etkilenen beş ilde hava kirliliği hâlâ yasal sınırların üzerinde”

Hastanelerin karot sonuçları nerede?

6 Şubat depremlerinde okulların yanı sıra sağlık hastanelerde hasar aldı. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde depremler sonrasında çeşitli bölümlerde çatlaklar oluştu. Bu hasarların ardından sağlık emekçilerinin can güvenliğine ilişkin talepleri üzerine hastane binasından karot örnekleri alındı. Karot örneği alınan bir başka hastane ise günde yaklaşık 5 bin yurttaşın başvurduğu ve 400 yatak kapasitesiyle hizmet veren Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi oldu. Ancak her iki hastanenin de karot test sonuçları, depremlerin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen kamuoyuyla paylaşılmadı.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne ilişkin karot test sonuçlarının açıklanmamasını yeniden Meclis gündemine taşıdı. Çelenk, bu konuda daha önce hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na hem de Sağlık Bakanlığı’na soru önergesi verdiğini hatırlatarak, bakanlıkların sorumluluğu birbirinin üzerine attığını ve sonuçların hala kamuoyuyla paylaşılmadığını belirtti.

Özel deprem bölgesinde: 3 yıl geçti, 270 bin kişi hâlâ konteynerde

Sorular yanıt bekliyor

Hastanelerin depreme dayanıklılığına ilişkin belirsizlik sürerken, bakanlıkları eleştiren Çelenk, “Diyarbakır’da 680 bini çocuk olmak üzere 2 milyona yakın yurttaşın yaşadığı dikkate alındığında, söz konusu hastanelerin durumu sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve yurttaşların güvenliği açısından ciddi bir endişe kaynağıdır.” dedi.

Çelenk, Sağlık Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi kolon röntgeni ve beton numuneleri ile yapılan testlerinin sonuçları neden 3 yıldır açıklanmamıştır? Sonuçların kamuoyuna ne zaman duyurulması planlanmaktadır? Test sonuçlarına göre hastanenin yeterince sağlam olmadığı tespit edilirse, Diyarbakır halkı bakımından hiçbir mağduriyete sebep vermeksizin, bir güçlendirme veya yeniden inşa faaliyeti için ne tür adımlar atılacaktır? Bu konuda bir bütçe ayrılmış mıdır? Sağlık emekçileri ve hastane yönetimi ile düzenli bir iletişim sağlanmakta mıdır? Test sonuçları ve binaların durumu hakkında düzenli bilgilendirme yapılmakta mıdır? Deprem sonrası Diyarbakır’daki sağlık kurumlarının onarım ve güçlendirme çalışmaları için ayrılan bütçe ne kadar olmuştur? Bütçenin dağılımı ve öncelikli sağlık kurumlarının belirlenme kriterleri hakkında bilgi verebilir misiniz?



(NÖ)