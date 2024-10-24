Asrın Hukuk Bürosu: Öcalan ile düzenli görüşmeler çözümün önünü açacaktır

Asrın Hukuk Bürosu avukatları Rezan Sarıca, Raziye Öztürk, Özgür Erol ve Mazlum Dinç, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşebilmek için yeni bir başvuru yaptı.

İmralı'daki diğer müvekkilleri Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’la da görüşmek isteyen avukatlar, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne başvurdu.

Asrın Hukuk Bürosu, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Abdullah Öcalan’ın aile ve avukat görüşünün yasaya uygun, düzenli bir şekilde sağlanması gerektiği” vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz Sayın Abdullah Öcalan ile yeğeni Sayın Ömer Öcalan, aile ziyareti kapsamında dün bir görüşme gerçekleştirmiştir. Son aile görüşü (3 Mart 2020) üzerinden 4 buçuk yıl geçtikten sonra gerçekleşen bu ziyaret, öncekiler gibi tek ve sınırlı tutulmamalı, sürekliliği sağlanmalıdır.

Sn. Abdullah Öcalan, Sn. Hamili Yıldırım, Sn. Ömer Hayri Konar ve Sn. Veysi Aktaş’ın avukat ve aile ziyaretlerinin düzenli bir şekilde gerçekleştirmesinin sağlanması; anayasa, yasa ve uluslararası sözleşmelerin gereğidir. Yine süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahip olan Sn. Öcalan ile düzenli görüşmelerin yapılması, Türkiye’deki ve Bölgedeki siyasal ve toplumsal sorunların diyalog, barış ve demokratik uzlaşı temelinde çözümünün önünü açacaktır.

Bu kapsamda İmralı’da sistematik olarak sürdürülen hak ihlallerine son verilmesi, aile ve 7 Ağustos 2019 yılından bu yana izin verilmeyen avukat görüş hakkının yasaya uygun bir biçimde sağlanması gerekliliğini tekraren ifade ediyoruz.”