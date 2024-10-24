Asrın Hukuk Bürosu: Öcalan ile düzenli görüşmeler çözümün önünü açacaktır

Asrın Hukuk Bürosu avukatları Rezan Sarıca, Raziye Öztürk, Özgür Erol ve Mazlum Dinç, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşebilmek için yeni bir başvuru yaptı.
İmralı'daki diğer müvekkilleri Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’la da görüşmek isteyen avukatlar, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İmralı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne başvurdu.
Asrın Hukuk Bürosu, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Abdullah Öcalan’ın aile ve avukat görüşünün yasaya uygun, düzenli bir şekilde sağlanması gerektiği” vurgulandı.
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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Müvekkilimiz Sayın Abdullah Öcalan ile yeğeni Sayın Ömer Öcalan, aile ziyareti kapsamında dün bir görüşme gerçekleştirmiştir. Son aile görüşü (3 Mart 2020) üzerinden 4 buçuk yıl geçtikten sonra gerçekleşen bu ziyaret, öncekiler gibi tek ve sınırlı tutulmamalı, sürekliliği sağlanmalıdır.
Sn. Abdullah Öcalan, Sn. Hamili Yıldırım, Sn. Ömer Hayri Konar ve Sn. Veysi Aktaş’ın avukat ve aile ziyaretlerinin düzenli bir şekilde gerçekleştirmesinin sağlanması; anayasa, yasa ve uluslararası sözleşmelerin gereğidir. Yine süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahip olan Sn. Öcalan ile düzenli görüşmelerin yapılması, Türkiye’deki ve Bölgedeki siyasal ve toplumsal sorunların diyalog, barış ve demokratik uzlaşı temelinde çözümünün önünü açacaktır.
Bu kapsamda İmralı’da sistematik olarak sürdürülen hak ihlallerine son verilmesi, aile ve 7 Ağustos 2019 yılından bu yana izin verilmeyen avukat görüş hakkının yasaya uygun bir biçimde sağlanması gerekliliğini tekraren ifade ediyoruz.”
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Avukatlarla son görüşme: 7 Ağustos 2019
Asrın Hukuk Bürosu avukatları, PKK Lideri Abdullah Öcalan ile en son 7 Ağustos 2019’da görüştü.
Kardeşi Mehmet Öcalan'la 25 Mart 2021 tarihindeki 4 buçuk dakikalık kesintili telefon görüşmesinden bu yana ise Öcalan'dan haber alınamıyor.
Öcalan, bu telefon görüşmesi ile 24 yıllık tutukluluğunda yasal telefon hakkını, kısıtlı bir şekilde ikinci kez kullandı.
Görüşmede "Bu yaptığınız çok yanlış. Devlet de yanlış oynuyor, siz de. Bu hukuki değil, doğru da değil. Bu asla kabul edilemez. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Avukatlarımın buraya gelerek benimle görüşme yapmasını istiyorum. Bu hukuki bir şeydir. 22 yıldır buradayım. Bu sorun gelecekte nasıl olacak? Bu sorun ancak hukukla çözüme kavuşturulabilir. Neden buraya gelmiyorlar? Şayet bir görüşme olacaksa bu avukatlarla olmalıdır. Çünkü bu durum hem siyasi hem de hukukidir," dedi.
Öcalan’ın ailesi 2011-2020 arasında 385 görüş başvurusu yaptı, fakat bunların 29'u kabul edildi.
(RT)