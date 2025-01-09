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Yayın Tarihi: 9 Ocak 2025 18:03
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2025 21:38
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Asrın Hukuk Bürosu'ndan Öcalan ile ilgili iddialara yanıt

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yürüten Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan'ın 'evlenmek istediği' iddialarına yanıt verdi: "Bu düzeysiz söylemlerin bir ahlak problemi taşıdığını, barış çabasının altını oymayı amaçladığını biliyoruz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Asrın Hukuk Bürosu'ndan Öcalan ile ilgili iddialara yanıt

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlığınü yürüten Asrın Hukuk Bürosu, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in "PKK elebaşısı Abdullah Öcalan evlenmek istiyor" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Asrın Hukuk Bürosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "söz konusu söylemlerin ahlak ve zihniyet problemi taşıdığı" ifade edildi.

Asrın Hukuk Bürosu'nun açıklaması şöyle:

“İçinden geçtiğimiz bugünlerde Müvekkilimiz Sayın Abdullah Öcalan'ın eşit, özgür ve demokratik ortak bir yaşamın inşasına dair tarihi rolünü yerini getirmeye çalıştığına hep birlikte şahit olmaktayız. Kendisi, kutuplaşmadan ve Kürt sorununun çözümsüzlüğünden beslenenlere karşı onurlu bir barışın sağlanması adına tecrit koşullarına rağmen amansız bir mücadele yürütmektedir.

Böylesine tarihi ve hassas bir dönemde demokratik bir çözüme nasıl katkı sunabilirim diye düşünme ahlakiliğini göstermek yerine Sn. Öcalan'a yönelik yalana dayalı, manipülatif, seviye ve saygı sınırlarını tanımayan yaklaşımlar sergilendiğini görüyoruz. Süreci anlama adı altında TV ya da sanal medya mecralarında yürütülen bu düzeysiz tartışma ve söylemlerin bir ahlak ve zihniyet problemi taşıdığını, barış ve çözüm çabasının altını oymayı amaçladığını da biliyoruz. Bu tür yaklaşımlar, Sn. Öcalan'ın şahsına olduğu kadar onun çözüm gücüne, dahası Jin Jiyan Azadî felsefesiyle dünyaya yayılan özgürlükçü fikriyatına yönelik geliştirilmektedir.

Bizler bu nedenlerle herkesi barış diliyle düşünmeye ve konuşmaya, pozitif tutum ile demokratik bir zemine ulaşmak için emek ve düşünce ortaya koymaya davet ediyoruz.”

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Asrın Hukuk bürosu Abdullah Öcalan
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