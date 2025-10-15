Asrın Hukuk Bürosu: Kan emicilere inat barış ve kardeşlik kazanacak

Asrın Hukuk Bürosu, İYİ Parti milletvekillerinin dün (14 Ekim) TBMM'de Abdullah Öcalan ve DEM Partili diğer siyasetçilere yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, "TBMM’de bir provokatörün kurduğu iğrenç cümleler" ifadesiyle İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'a yönelik sözleri hatırlatıldı.

Avukatlar, Meclis'te yaşananlara ilişkin "Son günlerde Sayın Öcalan ve DEM Partili siyasetçiler şahsında Barış ve Demokratik Toplum sürecine dönük geliştirilen saldırı kampanyasının kirli bir uzantısı olarak görüyoruz" dedi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Sözü hiç uzatmayalım: Alçaklık; ucuz şahsi ve siyasi menfaatler uğruna bu ülkenin on yıllardır özlenen barış çabasını dinamitlemeye çalışmaktır. Teröristlik; ırkçı egemen kibriyle Kürde had ve hakaret bildirmeye kalkışıp, Türk ve Kürdün bir arada yaşama çabasına karşı savaş çığırtkanlığı yapmaktır.



"Kandan beslenmek isteyenler, bu ülkenin sürekli kendi içinde çatışmasını, kendini içten içe tüketmesini hevesle arzulayanların temsilcileridir; bu toprakların değil! Halkımız müsterih olsun. Barış kuruculuğu ve iradesi bu tür provokatörlerin ve provokasyonların kirletemeyeceği bir siyasi mesafede ve değerdedir. Kan emicilere inat, Barış ve Kardeşlik kazanacak..."