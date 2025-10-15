ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ekim 2025 12:15
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2025 12:58
1 dk Okuma

Asrın Hukuk Bürosu: Kan emicilere inat barış ve kardeşlik kazanacak

Öcalan'ın avukatları, İYİ Partili vekillerin sözlerine ilişkin, "Ucuz şahsi ve siyasi menfaatler uğruna bu ülkenin on yıllardır özlenen barış çabasını dinamitlemeye çalışmaktır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Asrın Hukuk Bürosu: Kan emicilere inat barış ve kardeşlik kazanacak

Asrın Hukuk Bürosu, İYİ Parti milletvekillerinin dün (14 Ekim) TBMM'de Abdullah Öcalan ve DEM Partili diğer siyasetçilere yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Turhan Çömez TBMM Başkanvekili Buldan'a "ulak" diye saldırdı ve sert bir yanıt aldı
TBMM'DE ÖCALAN TARTIŞMASI
Turhan Çömez TBMM Başkanvekili Buldan'a "ulak" diye saldırdı ve sert bir yanıt aldı
14 Ekim 2025

Yapılan açıklamada, "TBMM’de bir provokatörün kurduğu iğrenç cümleler" ifadesiyle İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'a yönelik sözleri hatırlatıldı.

Avukatlar, Meclis'te yaşananlara ilişkin "Son günlerde Sayın Öcalan ve DEM Partili siyasetçiler şahsında Barış ve Demokratik Toplum sürecine dönük geliştirilen saldırı kampanyasının kirli bir uzantısı olarak görüyoruz" dedi.

"Barış çabası dinamitleniyor"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Sözü hiç uzatmayalım: Alçaklık; ucuz şahsi ve siyasi menfaatler uğruna bu ülkenin on yıllardır özlenen barış çabasını dinamitlemeye çalışmaktır. Teröristlik; ırkçı egemen kibriyle Kürde had ve hakaret bildirmeye kalkışıp, Türk ve Kürdün bir arada yaşama çabasına karşı savaş çığırtkanlığı yapmaktır.
 
"Kandan beslenmek isteyenler, bu ülkenin sürekli kendi içinde çatışmasını, kendini içten içe tüketmesini hevesle arzulayanların temsilcileridir; bu toprakların değil! Halkımız müsterih olsun. Barış kuruculuğu ve iradesi bu tür provokatörlerin ve provokasyonların kirletemeyeceği bir siyasi mesafede ve değerdedir. Kan emicilere inat, Barış ve Kardeşlik kazanacak..."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Asrın Hukuk bürosu İyi Parti Abdullah Öcalan Meclis
ilgili haberler
Asrın Hukuk Bürosu avukatları İmralı’da
13 Ekim 2025
/haber/asrin-hukuk-burosu-avukatlari-imralida-312498
Asrın Hukuk Bürosu'ndan Avrupa Konseyi'nin 'Öcalan' kararına ilişkin açıklama
18 Eylül 2025
/haber/asrin-hukuk-burosu-ndan-avrupa-konseyi-nin-ocalan-kararina-iliskin-aciklama-311660
Asrın Hukuk Bürosu avukatları, 6 yıl sonra Öcalan ile görüştü
16 Eylül 2025
/haber/asrin-hukuk-burosu-avukatlari-6-yil-sonra-ocalan-ile-gorustu-311559
Asrın Hukuk Bürosu'ndan Öcalan ile ilgili iddialara yanıt
9 Ocak 2025
/haber/asrin-hukuk-burosu-ndan-ocalan-ile-ilgili-iddialara-yanit-303497
Asrın Hukuk Bürosu: Öcalan ile düzenli görüşmeler çözümün önünü açacaktır
24 Ekim 2024
/haber/asrin-hukuk-burosu-ocalan-ile-duzenli-gorusmeler-cozumun-onunu-acacaktir-301059
Asrın Hukuk Bürosu: İmralı Cezaevinden 3 yıldır haber alınamıyor
25 Mart 2024
/haber/asrin-hukuk-burosu-imrali-cezaevinden-3-yildir-haber-alinamiyor-293420
Asrın Hukuk Bürosu: CPT’nin İmralı'yı ziyaret etmemesi kabul edilemez
24 Şubat 2024
/haber/asrin-hukuk-burosu-cptnin-imrali-yi-ziyaret-etmemesi-kabul-edilemez-292327
Asrın Hukuk Bürosu'ndan İmralı Raporu: Eşine rastlanılmayacak düzeyde yasaklar uygulanıyor
17 Ocak 2024
/haber/asrin-hukuk-burosu-ndan-imrali-raporu-esine-rastlanilmayacak-duzeyde-yasaklar-uygulaniyor-290678
Asrın Hukuk Bürosu avukatlarına beraat
5 Temmuz 2023
/haber/asrin-hukuk-burosu-avukatlarina-beraat-281144
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Asrın Hukuk Bürosu avukatları İmralı’da
13 Ekim 2025
/haber/asrin-hukuk-burosu-avukatlari-imralida-312498
Asrın Hukuk Bürosu'ndan Avrupa Konseyi'nin 'Öcalan' kararına ilişkin açıklama
18 Eylül 2025
/haber/asrin-hukuk-burosu-ndan-avrupa-konseyi-nin-ocalan-kararina-iliskin-aciklama-311660
Asrın Hukuk Bürosu avukatları, 6 yıl sonra Öcalan ile görüştü
16 Eylül 2025
/haber/asrin-hukuk-burosu-avukatlari-6-yil-sonra-ocalan-ile-gorustu-311559
Asrın Hukuk Bürosu'ndan Öcalan ile ilgili iddialara yanıt
9 Ocak 2025
/haber/asrin-hukuk-burosu-ndan-ocalan-ile-ilgili-iddialara-yanit-303497
Asrın Hukuk Bürosu: Öcalan ile düzenli görüşmeler çözümün önünü açacaktır
24 Ekim 2024
/haber/asrin-hukuk-burosu-ocalan-ile-duzenli-gorusmeler-cozumun-onunu-acacaktir-301059
Asrın Hukuk Bürosu: İmralı Cezaevinden 3 yıldır haber alınamıyor
25 Mart 2024
/haber/asrin-hukuk-burosu-imrali-cezaevinden-3-yildir-haber-alinamiyor-293420
Asrın Hukuk Bürosu: CPT’nin İmralı'yı ziyaret etmemesi kabul edilemez
24 Şubat 2024
/haber/asrin-hukuk-burosu-cptnin-imrali-yi-ziyaret-etmemesi-kabul-edilemez-292327
Asrın Hukuk Bürosu'ndan İmralı Raporu: Eşine rastlanılmayacak düzeyde yasaklar uygulanıyor
17 Ocak 2024
/haber/asrin-hukuk-burosu-ndan-imrali-raporu-esine-rastlanilmayacak-duzeyde-yasaklar-uygulaniyor-290678
Asrın Hukuk Bürosu avukatlarına beraat
5 Temmuz 2023
/haber/asrin-hukuk-burosu-avukatlarina-beraat-281144
Sayfa Başına Git