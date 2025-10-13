ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 13 Ekim 2025 11:34
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2025 12:21
1 dk Okuma

Asrın Hukuk Bürosu avukatları İmralı’da

İmralı’ya giden avukat heyetinde Mazlum Dinç, Rezan Sarıca, Suzan Akipa ve Emran Emekçi yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Asrın Hukuk Bürosu avukatları İmralı’da
Fotoğraf: Asrın Hukuk Bürosu

Asrın Hukuk Bürosu avukatları Abdullah Öcalan ve diğer siyasi mahpuslarla görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti. Heyette, Mazlum Dinç, Rezan Sarıca, Suzan Akipa ve Emran Emekçi yer alıyor.

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, 6 yıl sonra Öcalan ile görüştü
Asrın Hukuk Bürosu avukatları, 6 yıl sonra Öcalan ile görüştü
16 Eylül 2025

Avukatlar Rezan Sarıca ve Nevroz Uysal Aslan süreçten önce son olarak 7 Ağustos 2019'da İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Bu ziyaretten 6 yıl sonra ilk ziyaret 15 Eylül'de gerçekleşmişti. Bürodan yapılan açıklamada, Av. Raziye Öztürk, Av. İbrahim Bilmez ve Av. Cengiz Yürekli'nin İmralı Adası’nda Öcalan ve Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Mahmut Yamalak ve Ergin Atabey ile görüştüğü bildirilmişti.

öcalan imralı Asrın Hukuk bürosu çözüm süreci
