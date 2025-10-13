Asrın Hukuk Bürosu avukatları İmralı’da

Asrın Hukuk Bürosu avukatları Abdullah Öcalan ve diğer siyasi mahpuslarla görüşmek üzere İmralı Adası’na gitti. Heyette, Mazlum Dinç, Rezan Sarıca, Suzan Akipa ve Emran Emekçi yer alıyor.

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, 6 yıl sonra Öcalan ile görüştü

Avukatlar Rezan Sarıca ve Nevroz Uysal Aslan süreçten önce son olarak 7 Ağustos 2019'da İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Bu ziyaretten 6 yıl sonra ilk ziyaret 15 Eylül'de gerçekleşmişti. Bürodan yapılan açıklamada, Av. Raziye Öztürk, Av. İbrahim Bilmez ve Av. Cengiz Yürekli'nin İmralı Adası’nda Öcalan ve Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Mahmut Yamalak ve Ergin Atabey ile görüştüğü bildirilmişti.

