Yayın Tarihi: 16 Eylül 2025 12:41
 ~ Son Güncelleme: 16 Eylül 2025 13:03
1 dk Okuma

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, 6 yıl sonra Öcalan ile görüştü

Asrın Hukuk Bürosu avukatları PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşme sonrası İmralı'dan döndü.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Asrın Hukuk Bürosu avukatları, 6 yıl sonra Öcalan ile görüştü
Fotoğraf: MA

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüştü. Avukatlar Raziye Öztürk, İbrahim Bilmez ve Cengiz Yürekli 6 yılın ardından ilk kez İmralı'yı ziyaret etti.

Büro'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle denildi:

"Büromuz avukatlarından Av. Raziye Öztürk, Av. İbrahim Bilmez ve Av. Cengiz Yürekli; İmralı Adası’nda tutulan Sn. Abdullah Öcalan, Sn. Hamili Yıldırım, Sn. Ömer Hayri Konar, Sn. Mahmut Yamalak ve Sn. Ergin Atabey ile bugün (15 Eylül 2025 tarihinde) avukat görüşü gerçekleştirmiştir."

Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Özgür Faik Erol, İmralı’da 27 Şubat’ta Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş ile yapılan görüşmede yer almıştı.

Avukatlar Rezan Sarıca ve Nevroz Uysal Aslan son olarak 7 Ağustos 2019'da İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Özgür Faik Erol Asrın Hukuk bürosu Abdullah Öcalan
