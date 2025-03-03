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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 3 Mart 2025 14:36
 ~ Son Güncelleme: 3 Mart 2025 14:36
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Aspendos kazılarında Hermes heykeli bulundu

Helen mitolojisinde konukseverliğin, diplomasinin, yarışmaların ve astronominin tanrısı olarak bilinen Hermes'in heykeli, kazı çalışmalarında parçalı olarak ortaya çıkarıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Aspendos kazılarında Hermes heykeli bulundu
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde süren kazılar, bölgenin kültürel mirasına ışık tutmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde mermer bir Hermes heykelinin gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu.

Ersoy, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zamanın sessiz tanığı Aspendos'ta, yüzyıllardır gömülü kalan figürler gün ışığına kavuştu. Aspendos Antik Kenti'nde Geleceğe Miras projemiz kapsamında süren kazılarda, Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait Hermes heykeli gün yüzüne çıktı. Aynı alanda Aphrodite ve Eros'un başları ile Artemis ve Nemesis'e ait heykel parçaları da keşfedildi," dedi.

Zeus'un habercisi Hermes

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre ortaya çıkarılan heykel, Olympos'un baş tanrısı Zeus'un habercisi ve tanrıların en hızlısı olarak bilinen Hermes'i tasvir ediyor.

Helen mitolojisinde yolların, ticaretin, konukseverliğin, diplomasinin, yarışmaların ve astronominin tanrısı olarak bilinen Hermes, aynı zamanda hırsızlar ile tüccarların, sürü ve çobanların koruyucusu olarak tanımlanıyor.

Heykel, sağ elinde bir para kesesi, sol elinde ise omzundan aşağı doğru sarkan peleriniyle tuttuğu kerykeionu (asası) ile betimleniyor. Sol ayağının yanında ise başı Hermes'e dönük bir koç figürü yer alıyor.

Kazı çalışmalarında parçalı olarak bulunan ve tamamına yakın bölümü gün yüzüne çıkarılan heykel, kazı evi deposunda birleştirilerek bütüncül haliyle değerlendirildi. Kaidesiyle birlikte toplam 1,65 metre yüksekliğe ulaşan eser, stilistik özellikleri açısından Roma İmparatorluk Dönemi'ne (MS 2. yüzyıl sonu - 3. yüzyıl başları) tarihlendiriliyor.

Aphrodite ve Eros'a ait başlar da bulundu

Hermes heykelinin bulunduğu alanda, aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite ile aşk tanrısı Eros’a ait olduğu düşünülen başlar da keşfedildi.

Heykellerin, bölgeye özgü sanatsal üslupla işlendiği ve dönemin estetik anlayışını yansıttığı gözlemlendi.

"Geleceğe Miras" projesi kapsamında yürütülen 2024 kazı çalışmalarında, aynı bölgede av, vahşi doğa ve hayvanların tanrıçası Artemis ile adalet, denge, kader ve intikamın sembolü Nemesis’e ait olduğu değerlendirilen gövde parçaları da gün yüzüne çıkarıldı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
arkeoloji hermes aspendos
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