Aslı Özge'nin yeni filmi ‘Faruk' 74. Berlin Film Festivali'nde

Aslı Özge’nin yeni filmi “Faruk”, dünya prömiyerini 74. Berlin Film Festivali’nde film ekibinin katılımıyla yaptı.

Dün akşam Haus der Berliner Festspiele’de yapılan gösterim sonrası yönetmen Aslı Özge, görüntü yönetmeni Emre Erkmen ve filmin oyuncularından Derya Erkenci, Nurdan Çakmak ve Semih Arslanoğlu seyircilerin sorularını yanıtladı.

"Faruk", 25 Şubat'a kadar devam edecek festivalin Panorama Bölümü’nde “European Cinemas Label” ödülü için yarışan 8 film arasında yer alıyor.

‘Faruk’ aynı zamanda bu yıl Berlin Film Festivali’nde yer alan tek uzun metrajlı Türk filmi olma özelliğini taşıyor.

2024’ün ilkbaharında Türkiye’de sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan film, İstanbul kalabalığının içinde ayakta kalmaya çalışan yaşlı bir adamın hayatına bir bakış sunuyor.

Özge, gerçek mekânlarda çekilen, gerçek karakterlerden ve olaylardan esinlenen yeni filminde, sadece kentsel dönüşümün etkilerini değil, aynı zamanda bir baba-kız ilişkisinin karmaşıklıklarını da gösteriyor.

Türkiye-Almanya-Fransa ortak yapımı olan filmde; Faruk Özge, Fikret Özge, Derya Erkenci, Gönül Gezer, Alibey Güner, Nurdan Çakmak, Begüm Güzeldoğu ve Semih Arslanoğlu rol alıyor.

Aslı Özge’nin Almanya’da çektiği bir önceki filmi "Kara Kutu", Münih Film Festivali’nde Yeni Alman Sineması Bölümü’nün açılış filmi olurken, son olarak Ekim ayında düzenlenen Roma Film Festivali‘nden En İyi Senaryo Ödülü’nü almıştı.(AÖ)