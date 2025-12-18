Aslı Aydemir 167 Gündür Tutuklu: #AslıyaÖzgürlük Kampanyası başlatıldı

Mizah dergisi LeMan’ın İstanbul Beyoğlu’ndaki ofisine 30 Haziran’da saldıran gruba tepki gösteren akademisyen Aslı Aydemir, tam 167 gündür tutuklu.

Barış Akademisyenleri bildirisine imza atan ve Eğitim Sen üyesi olan Aydemir için sosyal medyada #AslıyaÖzgürlük etiketiyle serbest bırakılma çağrıları yükseliyor.

Savcılık, iddianamede Aydemir’in elindeki içki bardağını koluna vurarak bir polisi yaraladığını öne sürüyor. Ancak bu iddia ne görüntülerde yer alıyor ne de tutanaklarda geçiyor. Dosyası yeni bir savcıya devredilen Aydemir hakkında üçüncü kez iddianame hazırlandı.

Gazeteci Barış Pehlivan, sürece ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Yeni savcı iki gün önce üçüncü iddianameyi yazdı ve mahkemeye sundu. Bu kez Aslı Aydemir’i ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamasıyla yargılamak istiyor. Kasten yaralama suçuna ilişkin olarak ise azami tutukluluk süresi olan altı ayın dolmak üzere olduğu belirtiliyor. Ayrıca, ileride ‘duyu kaybı oluşması’ durumunda yeni bir suç duyurusunda bulunulabileceği ifade ediliyor.”

