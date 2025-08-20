ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2025 15:45
 Son Güncelleme: 20 Ağustos 2025 17:11
1 dk Okuma

Aşırı sıcaklar nedeniyle Birleşik Krallık’ta eşekarısı patlaması

Uzmanlara göre durum, insanlar için rahatsız edici olsa da ekosistem açısından olumlu bir gelişme.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Aşırı sıcaklar nedeniyle Birleşik Krallık’ta eşekarısı patlaması
Fotoğraf: Canva

Birleşik Krallık bu yaz, olağandışı derecede sıcak ve kurak geçen bahar nedeniyle erken ortaya çıkan ve sayıca artan eşekarılarıyla karşı karşıya kaldı.

Meteoroloji Ofisi’ne göre, 2025 baharı, ölçüm yapılan tarihten bu yana ortalama sıcaklık açısından en sıcak dönem oldu.

Ülkede bu yıl serin ve yağışlı baharların aksine, yeni kraliçe eşekarısı kolonilerinin hayatta kalmasına olanak tanıyan hava şartları görüldü.

University College London’dan Prof. Seirian Sumner, “Sıcak ve kuru koşullar eşekarıları için ideal bir ortam yarattı –bu da daha fazla koloni, daha fazla eşekarısı ve daha uzun bir sezon demek,” dedi.

Yaza doğru sıcaklar arttıkça eşekarıları, yumurta ve larvaları beslemek için protein kaynağı ararken, koloniler olgunlaşıp larvalar doyduğunda şeker arayışına giriyorlar. Söz konusu süreçte tatlı içecekler, dondurmalar ve özellikle alkollü içkiler (örneğin bira, şarap), eşekarılarını kendine çeken hedeflere dönüşüyor.

Ekosistem için umut mu?

The Guardian’da yer alan habere göre, uzmanlar, artan sayılarıyla dikkat çeken eşekarılarının ekosistem için faydalı roller üstlendiğini belirtiyor.

Doğal zararlı kontrolü ve tozlaşmadaki katkıları sayesinde eşekarıları, uzun süredir azalan böcek popülasyonları arasında umut verici bir toparlanma işareti olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, eşekarısı ile karşılaşıldığında panik yapılmaması gerektiğini belirterek, yavaş ve kontrollü hareket edilmesini tavsiye ediyor. Ayrıca, bir parça yiyeceğin biraz uzağa bırakılarak dikkatlerinin başka yöne çekilebileceğini de ifade ediyorlar. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
iklim krizi birleşik krallık eşekarısı ekosistem aşırı sıcaklar
