Aşırı sıcaklar nedeniyle Birleşik Krallık’ta eşekarısı patlaması

Birleşik Krallık bu yaz, olağandışı derecede sıcak ve kurak geçen bahar nedeniyle erken ortaya çıkan ve sayıca artan eşekarılarıyla karşı karşıya kaldı.

Meteoroloji Ofisi’ne göre, 2025 baharı, ölçüm yapılan tarihten bu yana ortalama sıcaklık açısından en sıcak dönem oldu.

Ülkede bu yıl serin ve yağışlı baharların aksine, yeni kraliçe eşekarısı kolonilerinin hayatta kalmasına olanak tanıyan hava şartları görüldü.

University College London’dan Prof. Seirian Sumner, “Sıcak ve kuru koşullar eşekarıları için ideal bir ortam yarattı –bu da daha fazla koloni, daha fazla eşekarısı ve daha uzun bir sezon demek,” dedi.

Yaza doğru sıcaklar arttıkça eşekarıları, yumurta ve larvaları beslemek için protein kaynağı ararken, koloniler olgunlaşıp larvalar doyduğunda şeker arayışına giriyorlar. Söz konusu süreçte tatlı içecekler, dondurmalar ve özellikle alkollü içkiler (örneğin bira, şarap), eşekarılarını kendine çeken hedeflere dönüşüyor.