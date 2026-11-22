Ekonomist Gabriel Zucman’ın girişimiyle hazırlanan “Uluslararası Oligarşiye Karşı Paris Manifestosu”, aşırı zenginlerin siyaset, medya ve teknoloji üzerindeki etkisini tartışmaya açtı. Paris’te 21 Kasım 2026 tarihli çağrıyı imzalayanlar arasında Thomas Piketty, Seyla Benhabib, Nancy Fraser, Naomi Klein ve Mariana Mazzucato da yer alıyor.

Paris’teki Théâtre de la Concorde’da düzenlenen ilk Uluslararası Oligarşiye Karşı Paris Zirvesi'nde yapılan açıklamasında aktarılan verilere göre, dünya nüfusunun en zengin yüzde 0,0001’lik kesiminin servetinin küresel gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı, 1987’de yüzde 3 düzeyindeyken 2026’da yüzde 17’ye ulaştı. Düzenleyiciler, bu yoğunlaşmanın çokuluslu şirketlerden kamu politikalarına kadar uzanan bir güç birikimi yarattığını belirtti. Zirvenin düzenleyicileri arasında Zucman’ın yönettiği Uluslararası Vergi Gözlemevi, Uluslararası Kurumlar Vergilendirmesi Reformu Bağımsız Komisyonu (ICRICT) ve Paris Ekonomi Okulu bünyesindeki Stone Center bulunuyor.

Manifesto, servet sahiplerinin medya kuruluşlarını ve sosyal platformları satın alarak kamusal tartışmayı, seçim kampanyalarını finanse ederek de siyasi kararları etkilediğini savunuyor. İmzacılara göre ekonomik güç ile siyasi nüfuzun birbirini büyüttüğü bu süreç, demokrasilerin işleyişini aşındırıyor.

Metinde üç alanda değişiklik öneriliyor: Aşırı zenginlere asgari vergi uygulanması ve geçmişte ödenmemiş vergilerin tahsil edilmesi; medya bağımsızlığının güçlendirilerek gazetecilerin müdahale ve sansüre karşı korunması; yapay zekâ şirketleri için uluslararası, özel mülkiyetin dışına çıkan yeni bir sahiplik modeli oluşturulması.

Teknoloji şirketlerinin kararlarının çevresel sonuçlarına da dikkat çeken imzacılar, veri merkezlerinin enerji ve su tüketimini eleştiriyor. Servetin sağladığı gücün dünya ölçeğinde etkili olduğunu belirten manifesto, buna karşı “demokratik bir enternasyonal” kurulmasını istiyor.

Manifestonun tam metni, 20 Kasım’da Seuil yayınevinin Libelles dizisinde yayımlandı. Kısaltılmış sürümü ve imza çağrısı ise manifestonun resmî internet sitesinde erişime açıldı.

İmzacılar Daron Acemoğlu, Elizabeth Anderson, Arjun Appadurai, Souleymane Bachir Diagne, Étienne Balibar, Seyla Benhabib, Magali Bessone, Loïc Blondiaux, Luc Boltanski, Patrick Boucheron, Rutger Bregman, Wendy Brown, Julia Cagé, Dipesh Chakrabarty, Lucas Chancel, Pierre Charbonnier, Mark Coeckelbergh, Joshua Cohen, Colin Crouch, Olivier De Schutter, Nicolas Delalande, Anne-Laure Delatte, Donatella Della Porta, Philippe Descola, Jean Drèze, Esther Duflo, Camille Étienne, Isabelle Ferreras, Marc Fleurbaey. Neil Fligstein, Rainer Forst, Nancy Fraser, Daniela Gabor, Marshall Ganz, Paolo Gerbaudo, Jayati Ghosh, Martin Gilens, Mark Graham, Florent Guénard, Jacob Hacker, David Harvey, Stéphanie Hennette-Vauchez, Camille Herlin-Giret, Lisa Herzog, Axel Honneth, Eva Illouz, Tim Ingold, Daniel Innerarity, Tim Jackson, Rahel Jaeggi, Maximilian Kasy, Nadia Yala Kisukidi, Naomi Klein, Greta Krippner, Paul Krugman, Justine Lacroix, Michèle Lamont, Camille Landais. Hélène Landemore, Sandra Laugier, Benjamin Lemoine, Lawrence Lessig, Antoine Lilti, Nora Lustig, Nancy MacLean, Jane Mansbridge, Monica Martinez-Bravo, Mariana Mazzucato, Linsey McGoey, Dominique Méda, Timothy Mitchell, Eric Monnet, Jean-Claude Monod, Cas Mudde, Jan-Werner Müller, Vanessa Ogle, Arnaud Orain, Naomi Oreskes, Philip Pettit, Paul Pierson, Thomas Piketty, Katharina Pistor, Jean-Yves Pranchère, Kate Raworth, Cecilia Rikap, Ingrid Robeyns, Pierre Rosanvallon. Guillaume Sacriste, Emmanuel Saez, Gisèle Sapiro, Réjane Sénac, Quinn Slobodian, Céline Spector, Alexis Spire, Gary Stevenson, Joseph Stiglitz, Alain Supiot, Abram de Swaan, Olúfẹ́mi Táíwò, Ben Tarnoff, Pavlina Tcherneva, Anna Tsing, Nadia Urbinati, Philippe Van Parijs, Antoine Vauchez, Steven Vogel, Michael Walzer, Isabella Weber, Patrick Weil, Jeffrey Winters, Cristóbal Young, Lea Ypi, Gabriel Zucman. Martin Abeles, Ignacio Achurra Díaz, Ana Arriba, Amitabh Behar, Alejandro Bercovich, Gabriel Boric, Félix Bugueño Sotelo, Olga Cantó, Selena Carbonero Fernandez, Lucía Cavallero, Ha-joon Chang, Mercedes D’Alessandro, Valerio De Stefano, Jose van Dijck, Abigail Disney, Franziska Disslbacher, Marlene Engelhorn, Mariña Fernández Salgado, Valpy FitzGerald, Verónica Gago, Varsha Gandikota, Francisco García, Charles Girard. Victor M. González Blanco, Verónica Grondona, Martín Guzmán, Brooke Harrington, Milton Hatoum, Kim Henares, Christy Hoffman, Florence Hulak, Larabi Jaidi, Eva Joly, Daniel Kostzer, Maurizio Landini, Martyna Linartas, Esther Lynch, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, Ricardo Martner, Casey Michel, Coca Ericka Ñanco Vásquez, Léonce Ndikumana, Sara Nelson, Veronica Nilsson, Giorgiana Notarbartolo, Paul Nowak. José Antonio Ocampo, Fathallah Oualalou, Irene Ovonji-Odida, Guillaume Rambourg, Jean Claude Reding, Delfina Rossi, Emilia Schneider Videla, Martin Schürz, Magdalena Sepúlveda, André Singer, Gayatri Chakravorty Spivak, Wayne Swan, Carolina Tello Rojas, Aminata Touré, Luc Triangle, Claire Trottier, Consuelo Veloso Ávila, Ann Vermorgen, Adrian Wüthrich.

(Mİ)