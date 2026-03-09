Fransa’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Paris, Lyon, Marsilya ve Bordeaux gibi birçok kentte kitlesel yürüyüşler düzenlendi. Paris’teki ana yürüyüş Stalingrad Meydanı’ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürdü. Feminist kolektifler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla yapılan eylemlere binlerce kişi katıldı.

Gösterilerde kadınlara yönelik şiddetin sona erdirilmesi, ücret eşitsizliğinin giderilmesi ve sosyal hakların güçlendirilmesi talepleri öne çıktı. Katılımcılar ayrıca kürtaj hakkı ve üreme haklarının korunması için hükümete çağrı yaptı. Yürüyüşlerde feminist sloganların yanı sıra savaş karşıtı ve dayanışma mesajları da dikkat çekti.

Paris’teki yürüyüşe son dönemde Fransa’da cinsel şiddet davalarıyla gündeme gelen bazı kadın hakları savunucuları da katıldı. Ülke genelinde farklı şehirlerde düzenlenen yaklaşık yüzlerce etkinlik, 8 Mart’ın Fransa’da yalnızca sembolik bir gün değil, aynı zamanda toplumsal taleplerin güçlü biçimde dile getirildiği bir protesto günü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu yıl ilk defa aşırı sagcıların da Paris te 8 Mart kutlaması yapması nedeniyle, aşırı sağın giderek iktidara yaklaştığı Fransa da 8 Mart’ın en önemli sloganlarından birisi "Aşırı sağ feminist olamaz" dı.

