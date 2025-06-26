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EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 26 Haziran 2025 12:42
 ~ Son Güncelleme: 26 Haziran 2025 12:42
1 dk Okuma

Aşırı avlanma nedeniyle morina balıklarının boyutları yarı yarıya küçüldü

Yeni bir araştırmada, Baltık Denizi'ndeki morina balığı popülasyonunda sert bir düşüş yaşandığı tespit edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Aşırı avlanma nedeniyle morina balıklarının boyutları yarı yarıya küçüldü
Fotoğraf: Canva

Almanya'daki Geomar Helmholtz Okyanus Araştırmaları Merkezi’nden bilim insanları, 1996 ile 2019 yılları arasında Danimarka'daki Bornholm Havzası’nda yakalanan 152 morina balığının otolit (işitme taşı) örneklerini inceledi.

Araştırmacılar, tıpkı ağaç halkaları gibi yıllık büyümeyi kaydeden otolitler aracılığıyla türün son 23 yıldaki gelişimini, vücut ölçülerini ve genetik yapısını analiz etti.

Çalışmanın detayları, “Science Advances” dergisinde yayımlandı.

“Son derece endişe verici”

Baltık Denizi'ndeki balıkçılık faaliyetlerinin artmasının morina balığı üzerinde hızlı evrimsel değişikliklere yol açtığına dair genomik kanıtların ortaya çıkarıldığı çalışmada, türün 1996'da 40 santimetre olan ortalama vücut uzunluğunun 2019'da 20 santimetreye düştüğü tespit edildi.

Araştırmada, balıkların boyutlarında yaşanan küçülmenin genetik temelli olduğu ve insan kaynaklı aşırı avlanmanın hem morina balığının DNA'sı üzerinde kalıcı etki bıraktığı hem de popülasyonda keskin bir düşüşe neden olduğu belirtildi.

Geomar Helmholtz Okyanus Araştırmaları Merkezi’nde deniz ekolojisi üzerine çalışan araştırmanın yazarlarından Prof. Dr. Thorsten Reusch, durumun bilimsel olarak "ilginç" ama ekolojik açıdan son derece endişe verici olduğunu vurguladı.

Reusch, “Uzun yıllar en büyük balıkların sürekli olarak avlanmasıyla daha küçük ve hızlı olgunlaşan balıklar evrimsel avantaj kazandı,” dedi.

Araştırmanın tamamına (İngilizce) ulaşmak için tıklayın. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
morina balığı aşırı avlanma Baltık Denizi yeni araştırma
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/haber/balik-populasyonu-asiri-avlanmaya-maruz-kaliyor-242357
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