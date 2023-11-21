Asgari ücrette yılda tek zam dönemine doğru

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024’te geçerli olacak asgari ücrete dair önemli bir açıklama yaptı.

Asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili konuşan Işıkhan, önümüzdeki yılın asgari ücretine yönelik tek zam sinyali verdi. “Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” dedi.

Asgari ücret toplantılarının Aralık içerisinde başlayacağına hatırlatan Işıkhan, "31 Aralık itibari ile kararın Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz Temmuz’da yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen Temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü" diye konuştu.

Asgari ücret 11 bin 402 TL

Asgari ücret şu an brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu yetkili konumda. Komisyon işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir ekipten oluşuyor.

Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve Aralık ayında dört kez bir araya gelerek yeni asgari ücreti belirlemek için çalışmalar yürütüyor.

Komisyonun belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği toplantılarda en az 10 üyenin katılımıyla karar alınıyor, oy çokluğuyla belirlenen kararların geçerli oluyor. Oyların eşitliği durumunda ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

(HA)