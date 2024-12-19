Asgari ücrette üçüncü toplantı bitti: Masada rakam yok

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025’te geçerli olacak ücreti belirlemek için bugün bir kez daha toplandı.

Saat 11.30’da başlayan toplantı 13.15’te bitti. Hükümet kanadını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil ettiği toplantı 1 saat 15 dakika sürdü.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar rakam telaffuz edilmediğini söyledi. İlk adımı işverenin atması gerektiğini belirtti.

Ağar "Para verecek olan işverendir. Rakam söylemediler. 'TÜRK-İŞ niye rakam söylemiyor' baskısı var. Rakam söylersek altından kalkamayız. Ama düşük olursa 'Hayır' deriz. 'Hayır' demeyi biliriz" dedi.

"Biz para talep eden tarafız. Para veren ve hükümet bir rakam söylesin ki biz de ona göre tavrımızı alalım dedik" diyen Ağar, Bakan Vedat Işıkhan'a görüşlerini ilettiklerini söyledi. "İşveren tarafı hiç rakam söylemiyor. Rakamı gidin işverene hükümete sorun" diye konuştu.

Dördüncü toplantının tarihi henüz belli değil.

(HA)