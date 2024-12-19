ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKONOMİ
Yayın Tarihi: 19 Aralık 2024 13:26
 ~ Son Güncelleme: 19 Aralık 2024 13:37
1 dk Okuma

Asgari ücrette üçüncü toplantı bitti: Masada rakam yok

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında da ücret konuşulmadı. TÜRK-İŞ "Parayı verecek işverendir" diyerek ilk adımı TİSK'in atmasını bekliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Asgari ücrette üçüncü toplantı bitti: Masada rakam yok
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç / AA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025’te geçerli olacak ücreti belirlemek için bugün bir kez daha toplandı.

Saat 11.30’da başlayan toplantı 13.15’te bitti. Hükümet kanadını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil ettiği toplantı 1 saat 15 dakika sürdü.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar rakam telaffuz edilmediğini söyledi. İlk adımı işverenin atması gerektiğini belirtti.

Ağar "Para verecek olan işverendir. Rakam söylemediler. 'TÜRK-İŞ niye rakam söylemiyor' baskısı var. Rakam söylersek altından kalkamayız. Ama düşük olursa 'Hayır' deriz. 'Hayır' demeyi biliriz" dedi.

"Biz para talep eden tarafız. Para veren ve hükümet bir rakam söylesin ki biz de ona göre tavrımızı alalım dedik" diyen Ağar, Bakan Vedat Işıkhan'a görüşlerini ilettiklerini söyledi. "İşveren tarafı hiç rakam söylemiyor. Rakamı gidin işverene hükümete sorun" diye konuştu.

Dördüncü toplantının tarihi henüz belli değil.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
asgari ücret asgari ücret tespit komisyonu Türk-İş
ilgili haberler
TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısı öncesi başkanları topladı
Bugün 10:03
/haber/turk-is-asgari-ucret-toplantisi-oncesi-baskanlari-topladi-302833
Mehmet Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek
17 Aralık 2024
/haber/mehmet-simsek-asgari-ucret-muhtemelen-enflasyonun-uzerinde-seyredecek-302755
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısından da rakam çıkmadı
16 Aralık 2024
/haber/asgari-ucret-tespit-komisyonu-nun-ikinci-toplantisindan-da-rakam-cikmadi-302733
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantıyı yaptı
10 Aralık 2024
/haber/asgari-ucret-tespit-komisyonu-ilk-toplantiyi-yapti-302575
TÜRK-İŞ’ten MÜSİAD’a asgari ücret tepkisi
7 Aralık 2024
/haber/turk-isten-musiada-asgari-ucret-tepkisi-302495
Ergün Atalay: Asgari ücret enflasyona sebep değil
3 Aralık 2024
/haber/ergun-atalay-asgari-ucret-enflasyona-sebep-degil-302392
Asgari ücret dört kişilik bir aileye ancak 7 gün yetiyor
29 Kasım 2024
/haber/asgari-ucret-dort-kisilik-bir-aileye-ancak-7-gun-yetiyor-302296
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısı öncesi başkanları topladı
Bugün 10:03
/haber/turk-is-asgari-ucret-toplantisi-oncesi-baskanlari-topladi-302833
Mehmet Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek
17 Aralık 2024
/haber/mehmet-simsek-asgari-ucret-muhtemelen-enflasyonun-uzerinde-seyredecek-302755
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısından da rakam çıkmadı
16 Aralık 2024
/haber/asgari-ucret-tespit-komisyonu-nun-ikinci-toplantisindan-da-rakam-cikmadi-302733
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantıyı yaptı
10 Aralık 2024
/haber/asgari-ucret-tespit-komisyonu-ilk-toplantiyi-yapti-302575
TÜRK-İŞ’ten MÜSİAD’a asgari ücret tepkisi
7 Aralık 2024
/haber/turk-isten-musiada-asgari-ucret-tepkisi-302495
Ergün Atalay: Asgari ücret enflasyona sebep değil
3 Aralık 2024
/haber/ergun-atalay-asgari-ucret-enflasyona-sebep-degil-302392
Asgari ücret dört kişilik bir aileye ancak 7 gün yetiyor
29 Kasım 2024
/haber/asgari-ucret-dort-kisilik-bir-aileye-ancak-7-gun-yetiyor-302296
Sayfa Başına Git