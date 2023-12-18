Asgari ücrette ikinci toplantı 1 saat sürdü, masaya ücret gelmedi

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantıyı yaptı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri toplantıya katılmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geldi.

Komisyonda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç başkanlık yaptı. Toplantıda hükümeti ise Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş temsil etti.

Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve Karayollarında çalışan bir taşeron işçinin de yer aldığı toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı. Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

TÜRK-İŞ ilk rakamı işverenden bekliyor

Toplantı sonrası açıklama yapan Ramazan Ağar, henüz bir rakam konuşulmadığını ancak bu hafta yeniden görüşme olacağını söyledi.

Ağar, “Heyetimizdeki 4 işçi arkadaşımız geçim şartlarını anlattı. Dolayısıyla şu anda bir sonuç yok. Ancak görüşmeler süratle devam edecek. Çünkü yılsonuna da yaklaşıktık. Kısa zamanda bir mutabakata varılarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Ama ortada rakam olmadığı için bir şey söyleme imkanımız da maalesef yok” dedi.

Asgari ücretlilerin geçim koşullarının, ev kirasının ve temel giderlerinin herkes tarafından bilindiğini dile getiren Ağar, "Büyükşehirlerde ev kirası 10 bin liradan aşağı değil. O nedenle bunları iyi değerlendirmek lazım. Bu insanların geçiminin, alım gücünün düşünülmesi gerekiyor. Dolayısıyla belirleyici hükümet olacak. Hükümet ile işverenin bu konuda yaklaşımları iyi olursa tahmin ediyorum üçlü mutabakatla sonuca gideriz. Bu hafta içerisinde tekrar bir araya gelerek bu işin sonucuna bir an önce gidilmesini düşünüyoruz. Günü belli değil" diye konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağar, ilk rakamı işverenden beklediklerini vurgulayarak, işverenin henüz herhangi bir rakam sunmadığını söyledi.

(HA)