Asgari ücretin ilk toplantısı bir açıklama yapılmadan 11 Aralık'a ertelendi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılması beklenen toplantısı ertelendi; erteleme sebebi ise açıklanmadı.

Haberin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını duyurdu.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyonun, 4 kez bir araya gelmesi gerekiyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlıyor.

(HA)