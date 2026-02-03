Asgari ücret ve emekli maaşları daha cebe girmeden eridi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün enflasyon verilerini yayımlamasının ardından bir bülten yayımladı.

TÜİK’in enflasyonu aylık yüzde 4,84, yıllık da yüzde 30,65 olarak açıkladığını hatırlatan DİSK-AR, buna göre asgari ücretin daha ilk aydan 1.359, en düşük emekli aylığının da 968 TL eridiğini kaydetti.

“Asgari ücret ve en düşük emekli aylığı daha yılın ilk ayında ciddi bir erimeyle karşı karşıya” diyen DİSK-AR, bültene şöyle yazdı:

“2025’te asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 6 bin 828 TL olmuştu. Asgari ücrete 2026’da da enflasyonun altında artış yapılması sebebiyle kaybı daha da büyüyecek. 28 bin 75 TL’lik asgari ücretin değeri daha yılın ilk ayında enflasyon karşısında 1.359 TL eriyerek 26 bin 717 TL’ye geriledi.

En düşük emekli aylığı ise 20 bin TL olarak belirlendi. Yılın ilk ayında en düşük emekli aylığı 968 TL’sini kaybederek değeri 19 bin 32 TL’ye geriledi.”

Enflasyonun yükü dar gelirlinin sırtında

DİSK-AR bültende gıda fiyatlarının ortalama madde fiyatlarından daha hızlı artması sebebiyle son yıllarda gıda enflasyonu ile genel enflasyon arasındaki makasın açıldığını söyledi. TÜİK’in gıda fiyatlarının aylık yüzde 6,59, yıllık bazda da yüzde 31,69 arttığını hatırlattı.

Toplumsal sınıf ve kesimler enflasyonun sonucu ortaya çıkan geçim sıkıntısını farklı hissettiklerini belirterek şunları ekledi:

“En düşük yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 6,3'ünü alırken, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 30,4.

En yüksek yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48,1'ini elde ederken harcamaları içindeki gıdanın payı yüzde 12,8'de kalıyor.

Kira, konut ve ulaştırma harcamalarındaki artış nedeniyle düşük gelirli haneler gıdadan kısmak zorunda kalıyor.

Bu durum pahalılığın farklı toplumsal kesimlerde farklı hissedilmesine yol açıyor. Dar gelirlilerin harcanabilir gelirlerinin sınırlı olması nedeniyle daha yoğun bir geçim sıkıntısı çekiyor.”

Gıda enflasyonu TÜFE’nin üzerinde seyrediyor: Yıllık yüzde 31,69 artış

(HA)