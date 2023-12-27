Asgari ücret toplantısına 'son dakika' güncellemesi: Komisyon bugün Erdoğan'la görüşecek

Son toplantısını 18 Aralık Pazartesi günü yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ani bir kararla bugün toplanıyor.

Komisyon, 16.30’da Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantıda işçi ve işveren tarafıyla görüşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantıya katılacak.

Toplantıda dördüncü bir görüşme yapılmadan 2024’te geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

Işıkhan: Yan yana gelip, açıklayacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin dün açıklama yapmıştı.

Işıkhan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz. Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor. Yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız” demişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete yönelik mesajlarında çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğine yönelik açıklamalar yapmıştı.

(HA)