Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantıyı yaptı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 asgari ücretini belirlemek için bugün ilk kez toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil etti.

İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptı.

Ayrıca işçi heyetinde bu yıl aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları'nda taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari ücret, genel bir ücret seviyesini değil çalışanlara ödenebilecek minimum ücreti ifade ediyor” dedi. Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde diyalog mekanizmasıyla hareket ettiklerini söyleyen Işıkhan “Hükümet temsilcileri olarak, adalet terazisini dengede tutuyoruz. Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde ekonomik göstergeleri de titizlikle değerlendiriyoruz” dedi.

Işıkhan ayrıca bugüne kadar asgari ücret artışlarıyla çalışanları enflasyona karşı koruduklarını, yurttaşların satın alma gücünü artırdıklarını savundu.

Toplatı Işıkhan'ın konuşmasının ardından basına kapalı gerçekleşti. Toplantıda taraflar ücret konuşmadı. Komisyonun ikinci toplantıyı 16 Aralık Pazartesi günü yapması kararlaştırıldı.

Asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda hükümeti temsilen atanan beş isim, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TİSK) beş isim ve çalışan kesimi temsilen de en büyük işçi konfederasyonu olan Türk-İş’ten beş isim olmak üzere 15 kişi bulunuyor. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Görüşmelerde ilk toplantı Bakanlık'ta yapılıyor. İşçi ve işveren taraflarının ev sahipliğinde yapılan iki toplantının ardından dördüncü ve son toplantı yine Bakanlık'ta gerçekleştiriliyor. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık net 17 bin 2 TL.

(HA)