Asgari ücret: Net 28 bin 75 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı sonunda yaptığı basın açıklamasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2026 için geçerli asgari ücreti, 1 Ocak 2026'dan itibaren net 28.075 TL olarak açıkladı. Bakan artışın yüzde 27 olduğunu belirtti.

Türk-İş verilerine göre açlık sınırı Ekim 2025'te 28 bin 412 TL, Kasım 2025'te ise 29 bin 828 TL olarak belirlenmişti. 2026'da resmi tahminlere göre yüzde 16 olacağı öngörülen enflasyon göz önünde tutulduğunda asgari ücret 2026'da açlık sınırının daha da altında gerçekleşecek.

Türk-İş Genel Başkanı:

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "bu rakamı gördükten sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayışımızın ne kadar haklı olduğu anlaşılmıştır." dedi.

Atalay şunları söyledi:

"Bu ücret, geçim ücreti oldu. Bundan bir sene evvel gıdanın fiyatı ne? Eğitimde, kirada, ulaşımda ne artış olmuş? TÜİK, bunları göz önüne getirsin. Geçen yıldan da 14,38'lik bir kaybımız var. Antidemokratik yapı var burada. Bu yapı, Yüksek Hakem Kurulunda da var. Yüksek Hakem Kurulu 9 kişiden oluşuyor, bir işçi var. Enflasyonun 40-45 olduğu yerde, Yüksek Hakem Kurulu yüzde 10,15 veriyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Açıklanan rakam 28 bin lira. Bu, bizim taleplerimizin hiçbirini yerine getirmiyor. Açıklanan rakam, ne asgari ücretlinin ne kamuoyunun ne de bizim kabul edeceğimiz bir rakam değil. Bu yapıdan sağlıklı bir rakam çıkmayacağını bildiğimiz için komisyona katılmadık. Bu rakama göre bir daha ihtiyaç gözüküyor, bunun kabul edilir bir tarafı yok. Türk-İş olarak, bir sonraki toplantıda, bu sistem değişmediği müddetçe masada olmayacağız."

(AEK)