Asgari ücret için sokağa çıkanlar gözaltına alındı

İşçi ve emekçilerin güvenceli çalışma koşulları ve insanca yaşam talepleriyle bir araya geldiği Hakkımı Ver Platformu, dün asgari ücretin ani bir şekilde 22 bin 104 TL olarak açıklanması sonrası sokağa çıktı. Asgari ücretin enflasyonun altında belirlenmesini protesto etti.

İstanbul’da Mis Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne çıkan işçiler “Asgari ücret düzenine karşı ayağa” pankartıyla Taksim Meydanı’na yürümek istedi.

TÜRK-İŞ "MASADAN KALKTI" Bakan Işıkhan: "Asgari ücret net 22 bin 104 TL"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a göndermeye “Asgari ücretle Vedat geçinsin” sloganı attı. Polis, gruba meydana çıkamadan Fransız Kültür Merkezi önünde müdahale etti. 18 kişiyi gözaltına aldı. Vatan Emniyet’e götürülen grup üyeleri sabaha doğru serbest bırakıldı.

(HA)