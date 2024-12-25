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Yayın Tarihi: 25 Aralık 2024 10:51
 ~ Son Güncelleme: 25 Aralık 2024 12:22
2 dk Okuma

Asgari ücret için sokağa çıkanlar gözaltına alındı

‘Hakkımı Ver’ diyenler asgari ücretin enflasyonun altında belirlenmesini protesto etti. İstiklal Caddesi'nde pankart açıp “Asgari ücretle Vedat geçinsin” sloganı atan işçileri polis gözaltına aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Asgari ücret için sokağa çıkanlar gözaltına alındı

İşçi ve emekçilerin güvenceli çalışma koşulları ve insanca yaşam talepleriyle bir araya geldiği Hakkımı Ver Platformu, dün asgari ücretin ani bir şekilde 22 bin 104 TL olarak açıklanması sonrası sokağa çıktı. Asgari ücretin enflasyonun altında belirlenmesini protesto etti.

İstanbul’da Mis Sokak’tan İstiklal Caddesi’ne çıkan işçiler “Asgari ücret düzenine karşı ayağa” pankartıyla Taksim Meydanı’na yürümek istedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a göndermeye “Asgari ücretle Vedat geçinsin” sloganı attı. Polis, gruba meydana çıkamadan Fransız Kültür Merkezi önünde müdahale etti. 18 kişiyi gözaltına aldı. Vatan Emniyet’e götürülen grup üyeleri sabaha doğru serbest bırakıldı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
asgari ücret Hakkımı Ver
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